Тур: 34. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19747 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
1:0
46' ГолБудимир Анте
2:0
51' ГолЭззалзули Абде
3:0
81' ГолГомес Мойсес
3:1
90' ГолЛазаро
90'+3
Ход матча
46'
1:0
51'
2:0
68'
81'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
509 Количество передач 391
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
29 Marcos Pena
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Альмерия
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.09
Среднее время на гол
67
82
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.67
Среднее время на гол
76
135
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
100
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.21
|Будимир Анте
|5
|0.15
|Эззалзули Абде
|4
|0.12
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.18
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.12
|Суарес Луис III
|4
|0.12
|Баптистао Лео
|4
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Бабич Срджан
|3
|0.09
|Робертоне Лукас
|2
|0.06
|Эмбарба Адриан
|2
|0.06
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|Умар Садик
|2
|0.06
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|8
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Альмерия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
14
Осасуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Альмерия
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
10
22
Осасуна
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Альмерия
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
13
36
Голы по времени матча
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
6
33%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
18
36
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
5
14%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
3
17%
8
22%
61-75
7
39%
6
17%
76-90
Забито
12
26
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
1
8%
3
12%
1-15
4
33%
7
27%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Забито
30
42
17 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
7
23%
6
14%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
4
13%
10
24%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
5
17%
5
12%
76-90
Пропущено
34
58
13 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 31
2
6%
7
12%
1-15
5
15%
9
16%
16-30
6
18%
9
16%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
8
24%
12
21%
61-75
9
26%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1
Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1
Альмерия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0
Результаты матчей
Осасуна
Альмерия
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
610
89
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
115
215
511
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
258
825
1320
231
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Альмерия
Исход игры
Осасуна
82% (100)
Ничья
13.9% (17)
Альмерия
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (44)
Меньше
62.71% (74)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
39.3% (48)
2:1 Осасуна
32% (39)
1:1 Ничья
11.5% (14)
2:0 Осасуна
5.7% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Альмерия
2.5% (3)
3:1 Осасуна
1.6% (2)
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