Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Лазаро забивает с правой ноги!

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88' Гарсия Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Pablo Ibanez из команды Осасуна в офсайде

87' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

85' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Абде Эззалзули уходит с поля и его заменяет Гарсия Рубен

82' Тактическая замена. Монкайола Хон уходит с поля и его заменяет Pablo Ibanez

82' Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Diego Moreno

81' Г О О О О Л - Гомес Мойсес забивает с правой ноги!

81' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Робертоне Лукас уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

78' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Портильо Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ШТАНГА! Орос Аймар обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

69' Удар от ворот произведет Альмерия

68' Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Лазаро

68' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

67' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Удар от ворот произведет Альмерия

65' Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Альмерия

60' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

60' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Осасуна

58' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Барха Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Баптистао Лео нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

54' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Абде Эззалзули забивает с правой ноги!

51' Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сегодняшная посещаемость составляет 19747 болельщиков

50' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Г О О О О Л - Будимир Анте забивает с левой ноги!

46' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля