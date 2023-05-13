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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 19747 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Осасуна
3:1
Конец матча
Альмерия
0'
1:0
46' Гол
Будимир Анте
2:0
51' Гол
Эззалзули Абде
3:0
81' Гол
Гомес Мойсес
3:1
90' Гол
Лазаро
90'+3

Ход матча

46'
Будимир Анте
(Орос Аймар)
1:0
51'
Эззалзули Абде
(Монкайола Хон)
2:0
59'
Гомес Мойсес
Барха Энрике
 
67'
 
Портильо Франсиско
Мелеро Гонсало
68'
 
Пуигмаль Арнау
Баптистао Лео
68'
 
Лазаро
Эмбарба Адриан
71'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
73'
 
Саму Кошта
Де ла Ос Сесар
79'
 
Рамазани Ларжи
Робертоне Лукас
81'
Гомес Мойсес
(Орос Аймар)
3:0
82'
Морено Диего
Пенья Рубен
 
82'
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
 
82'
Гарсия Рубен
Эззалзули Абде
 
90'
3:1
Лазаро
(Суарес Луис III)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 509 Количество передач 391
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Осасуна 82% (100)
X 13.9% (17)
Альмерия 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
12
Эззалзули
Абде
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
6
Де
ла
Ос
Сесар
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
16
Суарес
Луис
III
10
Эмбарба
Адриан
Осасуна
4-3-3
Альмерия
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Альмерия

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
КК
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
1:1
КК
1:3
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Среднее время на гол

67
82

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.67

Среднее время на гол

76
135

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
100

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.21
Будимир Анте 5 0.15
Эззалзули Абде 4 0.12
Орос Аймар 3 (1) 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.18
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.12
Суарес Луис III 4 0.12
Баптистао Лео 4 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.09
Бабич Срджан 3 0.09
Робертоне Лукас 2 0.06
Эмбарба Адриан 2 0.06
Портильо Франсиско 2 0.06
Лазаро 2 0.06
Умар Садик 2 0.06
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 8 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Осасуна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Альмерия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
14
Осасуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Альмерия
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

10
22
Осасуна
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Альмерия
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

13
36

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
6
33%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

18
36
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
5
14%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
3
17%
8
22%
61-75
7
39%
6
17%
76-90

Забито

12
26
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
1
8%
3
12%
1-15
4
33%
7
27%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
1
8%
4
15%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Забито

30
42
17 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
7
23%
6
14%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
4
13%
10
24%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
5
17%
5
12%
76-90

Пропущено

34
58
13 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 31
2
6%
7
12%
1-15
5
15%
9
16%
16-30
6
18%
9
16%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
8
24%
12
21%
61-75
9
26%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1
Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1
Альмерия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0

Результаты матчей

Осасуна
Альмерия

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
8
9
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
5
2
15
1.5
5
11
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
25
8
8
25
1.5
13
20
2
31
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Осасуна заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Осасуна: 55%, Альмерия: 45%.
  • 93'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 93'
    Авила Эсекьель из команды Осасуна нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 93'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Осасуна 82% (100)
    X 13.9% (17)
    Альмерия 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 3:1 Альмерия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Альмерия

    Исход игры
    Осасуна
    82% (100)
    Ничья
    13.9% (17)
    Альмерия
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (58)
    Нет
    50.85% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    39.3% (48)
    2:1 Осасуна
    32% (39)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    2:0 Осасуна
    5.7% (7)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Альмерия
    2.5% (3)
    3:1 Осасуна
    1.6% (2)
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