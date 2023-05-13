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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Вильярреал
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 123
Вильярреал 75.6% (93)
X 19.5% (24)
Атлетик Б 4.9% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
2.19
3.70
3.50
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1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
11
Чуквезе
Саму
15
Джексон
Николас
21
Пино
Йереми
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
31
Паредес
Айтор
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
23
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
7
Беренгер
Алекс
Вильярреал
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Атлетик Б

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

30 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 7 0.21
Моралес Луис 7 0.21
Чуквезе Саму 6 0.18
Морено Херард 6 (1) 0.18
Баэна Алехандро 4 0.12
Пино Йереми 3 0.09
Парехо Даниэль 3 (2) 0.09
Капу Этьен 3 0.09
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 9 (1) 0.27
Сансет Ойян 8 (1) 0.24
Уильямс Нико 6 0.18
Гурусета Горка 6 0.18
Весга Микель 3 (2) 0.09
Беренгер Алекс 3 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Пино Йереми 6 0
Джексон Николас 4 1
Морено Альберто 5 0
Парехо Даниэль 4 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Педраса Альфонсо 3 0
Рейна Пепе 2 0
Капу Этьен 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 5 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 6 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Атлетик Б
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

3
6
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

16
18
Вильярреал
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
Атлетик Б
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

19
24

Голы по времени матча

Забито

27
22
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
3
14%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
9
33%
5
23%
76-90

Пропущено

15
21
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
7
33%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

20
22
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
8
40%
3
14%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
7
37%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
1
5%
4
36%
76-90

Забито

47
44
13 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
4
9%
6
14%
1-15
3
6%
9
20%
16-30
6
13%
9
20%
31-45
10
21%
5
11%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
17
36%
8
18%
76-90

Пропущено

34
32
20 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
4
12%
6
19%
1-15
4
12%
7
22%
16-30
12
35%
2
6%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
8
24%
7
22%
61-75
1
3%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетик Б

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
9
7
1.5
6
11
3
13
2.5
4
13
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
7
9
3
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
19
14
15
18
1.5
13
20
6
27
2.5
7
26
2
31
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать четвёртого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Вильярреал.
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Прогнозы 123
Вильярреал 75.6% (93)
X 19.5% (24)
Атлетик Б 4.9% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
2.19
3.70
3.50
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Вильярреал - Атлетик Б онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетик Б

Исход игры
Вильярреал
75.8% (94)
Ничья
19.4% (24)
Атлетик Б
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
44.4% (55)
1:0 Вильярреал
20.2% (25)
1:1 Ничья
15.3% (19)
1:2 Атлетик Б
3.2% (4)
2:0 Вильярреал
3.2% (4)
3:2 Вильярреал
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Вильярреал
1.6% (2)
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