Тур: 34. Стадион: Эстадио де ла Керамика.
Позже
История личных встреч
Вильярреал
Атлетик Б
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
30 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|7
|0.21
|Моралес Луис
|7
|0.21
|Чуквезе Саму
|6
|0.18
|Морено Херард
|6 (1)
|0.18
|Баэна Алехандро
|4
|0.12
|Пино Йереми
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Капу Этьен
|3
|0.09
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|9 (1)
|0.27
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.24
|Уильямс Нико
|6
|0.18
|Гурусета Горка
|6
|0.18
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Беренгер Алекс
|3
|0.09
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Пино Йереми
|6
|0
|Джексон Николас
|4
|1
|Морено Альберто
|5
|0
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Вивиан Даниэль
|5
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Де Маркос Оскар
|6
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Атлетик Б
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
3
6
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
16
18
Вильярреал
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
Атлетик Б
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
19
24
Голы по времени матча
Забито
27
22
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
3
14%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
9
33%
5
23%
76-90
Пропущено
15
21
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
7
33%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
20
22
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
8
40%
3
14%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
7
37%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
1
5%
4
36%
76-90
Забито
47
44
13 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
4
9%
6
14%
1-15
3
6%
9
20%
16-30
6
13%
9
20%
31-45
10
21%
5
11%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
17
36%
8
18%
76-90
Пропущено
34
32
20 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
4
12%
6
19%
1-15
4
12%
7
22%
16-30
12
35%
2
6%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
8
24%
7
22%
61-75
1
3%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Вильярреал
Атлетик Б
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
97
611
313
413
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
611
79
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
1914
1518
1320
627
726
231
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетик Б
Исход игры
Вильярреал
72.9% (35)
Ничья
20.8% (10)
Атлетик Б
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
50% (24)
1:0 Вильярреал
14.6% (7)
1:1 Ничья
12.5% (6)
1:2 Атлетик Б
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
0:0 Ничья
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!