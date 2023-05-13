Тур: 34. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
13
Сория
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Хетафе
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
8.7%
26.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
29 матчей
79.3%
6.9%
13.8%
23 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
3.2
1.93
Среднее время на гол
28
46
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.73
Среднее время на гол
105
122
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
2.07
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
43
68
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (6)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|10
|0.3
|Асенсио Марко
|8
|0.24
|Вальверде Федерико
|7
|0.21
|Родриго
|6 (1)
|0.18
|Милитао Эдер
|5
|0.15
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.12
|Васкес Лукас
|4
|0.12
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.42
|Майораль Борха
|8
|0.24
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|0
|Карвахаль Даниэль
|5
|1
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Себальос Дани
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|8
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Альварес Гастон
|6
|1
|Милья Луис
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Унал Энес
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
10
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Хетафе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
23
15
Реал Мадрид
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Хетафе
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
27
25
Голы по времени матча
Забито
39
13
20 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
13%
1
8%
1-15
4
10%
2
15%
16-30
11
28%
1
8%
31-45
5
13%
2
15%
46-60
5
13%
2
15%
61-75
9
23%
5
38%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Забито
29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
10
34%
5
26%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
5
29%
29%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Забито
68
32
32 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
10
15%
5
16%
1-15
6
9%
4
13%
16-30
16
24%
5
16%
31-45
7
10%
5
16%
46-60
10
15%
3
9%
61-75
19
28%
10
31%
76-90
Пропущено
33
40
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
5
15%
7
18%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
5
15%
9
23%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
8
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1
Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Хетафе
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
6 раз 18%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
116
124
611
79
116
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
116
214
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
2112
2310
825
1023
132
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Исход игры
Реал Мадрид
92.8% (129)
Ничья
4.3% (6)
Хетафе
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
32.77% (39)
Нет
67.23% (80)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
46% (64)
2:1 Реал Мадрид
15.1% (21)
3:1 Реал Мадрид
7.2% (10)
3:0 Реал Мадрид
5.8% (8)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:0 Реал Мадрид
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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