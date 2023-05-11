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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Хетафе
Прогнозы 47
Реал Мадрид 89.4% (42)
X 6.4% (3)
Хетафе 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Хетафе
1.55
4.44
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Хетафе

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
8.7%
26.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

29 матчей

79.3%
6.9%
13.8%
23 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

3.2
1.93

Среднее время на гол

28
46

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.73

Среднее время на гол

105
122

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.07
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (6) 0.52
Винисиус Жуниор 10 0.3
Асенсио Марко 8 0.24
Вальверде Федерико 7 0.21
Родриго 6 (1) 0.18
Милитао Эдер 5 0.15
Модрич Лука 4 (1) 0.12
Васкес Лукас 4 0.12
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.42
Майораль Борха 8 0.24
Аленья Карлес 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 0
Карвахаль Даниэль 5 1
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Милитао Эдер 4 0
Алаба Давид 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 8 1
Альдерете Омар 8 0
Альварес Гастон 6 1
Милья Луис 5 1
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Унал Энес 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Иглесиас Хуан 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Мата Хайме 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Латаса Хуан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
10
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Хетафе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

23
15
Реал Мадрид
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Хетафе
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

27
25

Голы по времени матча

Забито

39
13
20 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
13%
1
8%
1-15
4
10%
2
15%
16-30
11
28%
1
8%
31-45
5
13%
2
15%
46-60
5
13%
2
15%
61-75
9
23%
5
38%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Забито

29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
10
34%
5
26%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
5
29%
29%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Забито

68
32
32 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
10
15%
5
16%
1-15
6
9%
4
13%
16-30
16
24%
5
16%
31-45
7
10%
5
16%
46-60
10
15%
3
9%
61-75
19
28%
10
31%
76-90

Пропущено

33
40
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
5
15%
7
18%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
5
15%
9
23%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
8
24%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1
Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Хетафе

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
1
6 раз 18%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
6
12
4
1.5
6
11
7
9
2.5
1
16
4
12
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
11
6
1.5
2
14
3
14
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
21
12
23
10
1.5
8
25
10
23
2.5
1
32
5
28
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
8.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
9.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
10.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 89.4% (42)
    X 6.4% (3)
    Хетафе 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Хетафе
    1.55
    4.44
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.4% (42)
    Ничья
    6.4% (3)
    Хетафе
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    40.4% (19)
    2:1 Реал Мадрид
    23.4% (11)
    3:0 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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