Паласон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сабали.

Гуардадо уже активно разминается. Возможно, уже после перерыва мексиканский ветеран окажется на поле.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ПЕРЕС!!! Каналес от углового флага навесил к воротам. После скидки Виллиана мяч в сетку отправил Перес.

Сабали на фланге сбил Альваро Гарсию и получил жёлтую карточку.

Паласон слева со штрафного подачу исполнил слабо и низко. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

Энрике на чужой половине поля попал локтем по лицу Франсиско Гарсии.

Паласон решил разыграть штрафной удар с партнёрами. По центру гостям к воротам прорваться не удалось.

Начало первого тайма изобиловало опасными моментами. Вторая половина тайма проходит более спокойно. Опасных ударов по воротам стало значительно меньше.

Энрике после борьбы вверху с Альваро Гарсией неудачно приземлился на газон. Пришлось арбитру останавливать встречу.

Паласон справа со штрафного навесил к воротам и заработал угловой удар. Песселья выбил мяч за пределы поля.

Рауль попытался вывести справа к воротам Балью, но иван не смог поймать мяч на ногу.

Энрике красиво справа ушёл от трёх соперников и сделал пас в центр. А вот Виллиан не смог удачно откатить мяч на Каналеса под удар.

Первую половину тайма команды отыграли на очень высоких скоростях.

Миранда справа прорвался к воротам и после серии рикошетов пробил по воротам. На пути мяча успел встать Мумин.

Мумин сделал длинный заброс вперёд на Паласона. Скидка Иси получилась в руки Бравр.

Франсиско Гарсия справа прострелил в центр штрафной площади на Рауля. У де Томаса мяч смогли выбить защитники "Бетиса" в руки Браво.

На длинный заброс вперёд Паласона выдвинулся вперёд Браво и забрал мяч в руки.

Рауль на фланге в подкате выбил мяч у Каналеса.

"Бетис" комбинирует перед чужой штрафной площадью, но внутрь хозяевам прорваться не удаётся.

20' Удар Паласона справа от угла штрафной площади соперники заблокировали. Трехо откликнулся на отскок, но он находился в офсайде.

18' Угловой удар исполнили хозяева. В центре штрафной площади никто в бело-зелёных футболках до мяча добраться не смог.

17' Хозяева стараются подержать мяч на чужой половине поля, но "Райо Вальекано" старается плотно прессинговать.

16' Сабали на правом фланге атаки придержал руками Гарсию.

15' Сабали на правом фланге продвинулся вперёд, но передачу Юссуф сделал назад.

14' Гарсия на левом фланге забрался в офсайде.

12' Гарсия слева выкатил мяч в центр штрафной площади на Паласона, удар которого Браво ногой отбил в левую штангу.

11' Паласон на правом фланге собрал вокруг себя трёх соперников и был вынужден делать передачу назад.

10' Обе команды очень быстро переводят мяч в зону атаки. Перекатывания в центре поля в начале встречи не наблюдается.

8' Балью в чужой штрафной площади нарушил правила.

7' Валентин в центре поля наступил на ногу Каналесу и получил жёлтую карточку.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

САБАЛИ!!! Угловой удар исполнили хозяева. На подборе у штрафной площади сыграл Сабали и с двадцати одного метра точно пробил в левый верхний угол.

5' Перес в центре поля отобрал мяч у Паласона и устремился вперёд. Айосе дошёл до штрафной площади си сделал пас направо на Карвалью, который не смог переиграть Димитриевски.

4' Песселья у центрального круга нарушил правила.

3' "Бетис" закрутил "карусель" перед чужой штрафной площадью, но до удара по воротам дело так и не дошло.

2' Альваро Гарсия слева пробежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Браво сложился и отбил мяч. На дальней штанге на добивании играет Паласон, но его удар приходится в стойку.

2' "Бетис" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Райо Вальекано" - в белой форме с красной диагональной полосой в виде молнии.