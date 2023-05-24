0'
6' Красная карточкаРота Лазарос
1:0
26' ГолМукуди Ароль
34' Желтая карточкаПинеда Орбелин
35' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
40' Желтая карточкаШваб Штефан
Ход матча
6'
26'
1:0
34'
35'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
30 матчей
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
43.3%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
58 матчей
36.2%
22.4%
41.4%
21 победа 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
31%
50%
19%
18 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.6%
36.2%
36.2%
16 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.57
Среднее время на гол
75
157
Всего голов
71
41
Голов в среднем за матч
1.22
0.71
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
Среднее время на гол
73
127
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|4 (1)
|0.5
|Манталос Петрос
|4 (1)
|0.5
|Махаирас Теодосиос
|2
|0.25
|Пинеда Орбелин
|1
|0.13
|Michail Kosidis
|1
|0.13
|Мукуди Ароль
|1
|0.13
|Georgios Moustakopoulos
|1
|0.13
|Радоня Ведад
|1
|0.13
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.13
|Цубер Стивен
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|5
|0.71
|Оливейра Нелсон
|2 (2)
|0.29
|Тайсон Фреда
|1
|0.14
|Састре Хуан
|1
|0.14
|Нарей Халед
|1
|0.14
|Дуглас Гомес
|1
|0.14
|Константелиас Янис
|1
|0.14
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.14
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|2
|0
|Шиманьски Дамиан
|2
|0
|Галанопулос Костас
|2
|0
|Рота Лазарос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Брэндон Льямас
|0
|1
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
5
АЕК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0
АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2
АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2
Результаты матчей
АЕК
ПАОК
Точный счет
3:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 АЕК
0 ПАОК
- 1:0 АЕК-ПАО
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|5
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|АЕК
|Манталос Петрос
|4
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|3
|Ламия
|Манусос Йоргос
|3
|ПАОК
|Дуглас Гомес
|3
|Аполлон Паралимни
|Giannis Koutzavasilis
|3
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Олимпиакос
|Вальбуэна Матьё
|2