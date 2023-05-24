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Греция: Кубок
2022-2023

АЕК
2:0
Конец матча
ПАОК
0'
6' Красная карточка
Рота Лазарос
1:0
26' Гол
Мукуди Ароль
34' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
35' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
40' Желтая карточка
Шваб Штефан
49' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90' Желтая карточка
Амрабат Нордин
2:0
90' Гол
Фернандес Пауло
90'+7
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
65
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
АЕК
ПАОК

История личных встреч

АЕК
ПАОК

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
43.3%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

58 матчей

36.2%
22.4%
41.4%
21 победа 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

31%
50%
19%
18 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.6%
36.2%
36.2%
16 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.57

Среднее время на гол

75
157

Всего голов

71
41

Голов в среднем за матч

1.22
0.71

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51

Среднее время на гол

73
127

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 4 (1) 0.5
Манталос Петрос 4 (1) 0.5
Махаирас Теодосиос 2 0.25
Пинеда Орбелин 1 0.13
Michail Kosidis 1 0.13
Мукуди Ароль 1 0.13
Фернандес Пауло 1 0.13
Georgios Moustakopoulos 1 0.13
Радоня Ведад 1 0.13
Ван Веерт Том 1 (1) 0.13
Цубер Стивен 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Рота Лазарос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 5 0.71
Оливейра Нелсон 2 (2) 0.29
Тайсон Фреда 1 0.14
Састре Хуан 1 0.14
Нарей Халед 1 0.14
Дуглас Гомес 1 0.14
Константелиас Янис 1 0.14
Шваб Штефан 1 (1) 0.14

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 2 0
Шиманьски Дамиан 2 0
Галанопулос Костас 2 0
Рота Лазарос 0 1
Амрабат Нордин 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 4 0
Шваб Штефан 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Нарей Халед 2 0
Брэндон Льямас 0 1
Эль-Каддури Омар 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Каргас Яннис 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
5
АЕК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ПАОК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0
АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2
АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2

Результаты матчей

АЕК
ПАОК

Точный счет

3:0
3 раза 60%
2:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
3
4
4
2.5
1
6
1/8 финала
0 Кифисия
5 АЕК
4 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
6 Олимпиакос
3 Атромитос
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
1/4 финала
6 АЕК
1 Пансерраикос
2 Олимпиакос
0 Арис Салоники
3 Аполлон Паралимни
6 Ламия
3 ПАОК
1 Панатинаикос
1/2 финала
4 АЕК
2 Олимпиакос
2 Ламия
6 ПАОК
Финал
2 АЕК
0 ПАОК

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 5
Пансерраикос Andreas Katsantonis 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
АЕК Манталос Петрос 4
Олимпиакос Марсело Виера 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАОК Дуглас Гомес 4
Ламия Манусос Йоргос 3
Аполлон Паралимни Giannis Koutzavasilis 3
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Олимпиакос Вальбуэна Матьё 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Шиманьски Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Пинеда Орбелин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Мукуди Ароль бьет в цель!
    • 6'
      УДАЛЕНИЕ! - Рота Лазарос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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