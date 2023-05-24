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Италия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Фиорентина
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 145
Фиорентина 9% (13)
X 15.9% (23)
Интер Милан 75.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Интер Милан
4.21
3.80
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
22
Гонсалес
Николас
1
Ханданович
Самир
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Фиорентина
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Интер Милан

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

35 матчей

20%
22.9%
57.1%
7 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.78
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.31

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 1 0.25
Барак Антонин 1 0.25
Иконе Жонатан 1 0.25
Кабрал Артур 1 0.25
Гонсалес Николас 1 (1) 0.25
Бираги Кристиано 0 0
Раньери Лука 0 0
Терзич Алекса 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 0.25
Дармиан Маттео 1 0.25
Ачерби Франческо 1 0.25
Димарко Федерико 1 0.25
Лукаку Ромелу 1 (1) 0.25
Барелла Николо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Додо Домилсон 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 1
Ханданович Самир 0 1
Мхитарян Генрих 1 0
Брозович Марсело 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2
Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0

Результаты матчей

Фиорентина
Интер Милан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1/8 финала
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1/4 финала
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1/2 финала
0 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Ювентус
2 Интер Милан
Финал
0 Фиорентина
0 Интер Милан

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Куадрадо Хуан 1 2
Кремонезе Серникола Леонардо 1 2
Интер Милан Лукаку Ромелу 1 1
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
    Ассистент: Чиро Карбоне (Италия);
    Ассистент: Алессандро Ло Чичеро (Италия);
    Резервный: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках финального матча Кубка Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Фиорентины» и «Интера». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.8% пользователей.
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Прогнозы 145
Фиорентина 9% (13)
X 15.9% (23)
Интер Милан 75.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Интер Милан
4.21
3.80
4.05
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан

Исход игры
Фиорентина
8.9% (13)
Ничья
15.8% (23)
Интер Милан
75.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
66.12% (80)
Меньше
33.88% (41)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
41.8% (61)
1:1 Ничья
13% (19)
0:1 Интер Милан
11% (16)
1:3 Интер Милан
6.2% (9)
2:1 Фиорентина
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Интер Милан
2.1% (3)
1:0 Фиорентина
1.4% (2)
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