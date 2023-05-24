Фиорентина

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Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках финального матча Кубка Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Фиорентины» и «Интера». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!