Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Иррати Массимилиано
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Фиорентина
Интер Милан
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
35 матчей
20%
22.9%
57.1%
7 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.78
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.31
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|1
|0.25
|Барак Антонин
|1
|0.25
|Иконе Жонатан
|1
|0.25
|Кабрал Артур
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1 (1)
|0.25
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.25
|Дармиан Маттео
|1
|0.25
|Ачерби Франческо
|1
|0.25
|Димарко Федерико
|1
|0.25
|Лукаку Ромелу
|1 (1)
|0.25
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Додо Домилсон
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Ханданович Самир
|0
|1
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2
Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Результаты матчей
Фиорентина
Интер Милан
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Фиорентина
0 Интер Милан
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Монца
|Валоти Матиа
|3
|Ювентус
|Куадрадо Хуан
|1 2
|Кремонезе
|Серникола Леонардо
|1 2
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1 1
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
8.9% (13)
Ничья
15.8% (23)
Интер Милан
75.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
66.12% (80)
Меньше
33.88% (41)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
41.8% (61)
1:1 Ничья
13% (19)
0:1 Интер Милан
11% (16)
1:3 Интер Милан
6.2% (9)
2:1 Фиорентина
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Интер Милан
2.1% (3)
1:0 Фиорентина
1.4% (2)
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