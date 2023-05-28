Тур: 8.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
3'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
52 Igo Gabriel
-
62 Kayque
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 PotigarЗащитник
-
16 AleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 МикаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|0.75
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.25
|Сантос Жуниор
|2
|0.25
|Куэста Виктор
|1
|0.13
|Че Че
|1
|0.13
|Виктор Жоао II
|1
|0.13
|Данило Барбоза
|1
|0.13
|Насименто Матеус
|1
|0.13
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.38
|Everaldo
|1
|0.13
|Ale
|1
|0.13
|Felipe Azevedo
|1
|0.13
|Breno Cascardo
|1
|0.13
|Renato Marques
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|4
|0
|Luis Castro
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Renato Marques
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Америка Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
14%
4
50%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|0
|1
|15 - 6
|21
|2.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|3.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|10.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 11
|13
|11.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|12.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|1:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3