  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Первый тайм: 41'
Америка Минейро
0'
1:0
3' Гол
Сантос Жуниор
37' Желтая карточка
Куэста Виктор

Ход матча

3'
Сантос Жуниор
(Ди Пласидо Леонель)
1:0
37'
Куэста Виктор
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Америка Минейро
4.60
5.10
4.52
Все Коэффициенты
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
18
Фернандес
Лукас
IV
11
Энрике
Луис
III
33
Эдуардо
Карлос
II
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
4
Wanderson
VIII
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
28
Breno
Cascardo
5
Leandro
Martinez
I
11
Felipe
Azevedo
78
Renato
Marques
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
0:0
К
0:2
К
3:0
СA
1:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:1
СA
4:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 6 (3) 0.75
Эдуардо Карлос II 2 0.25
Сантос Жуниор 2 0.25
Куэста Виктор 1 0.13
Че Че 1 0.13
Виктор Жоао II 1 0.13
Данило Барбоза 1 0.13
Насименто Матеус 1 0.13
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.38
Everaldo 1 0.13
Ale 1 0.13
Felipe Azevedo 1 0.13
Breno Cascardo 1 0.13
Renato Marques 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Marlon VII 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 4 0
Luis Castro 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Рафаэль да Сильва 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Ale 2 0
Марсиньо Силва 2 0
Майдана Яго 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Nino Paraiba 1 0
Renato Marques 1 0
Aloisio Santos 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Америка Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
14%
4
50%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Атлетико Минейро
 1:0 8 5 1 2 12 - 6 16
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 8 4 3 1 16 - 7 15
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 8 3 4 1 12 - 11 13
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
12.
Сантос
 0:1 8 3 2 3 8 - 6 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Коринтианс
 8 2 2 4 8 - 12 8
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Байя
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Америка Минейро
 0:1 8 1 1 6 7 - 19 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Атлетико Минейро
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
7.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
9.
Сантос
 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 0:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 1 2 1 7 - 3 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
12.
Сантос
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Байя
 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Коринтианс Roger I 5
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Америка Минейро
4.60
5.10
4.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Америка Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 