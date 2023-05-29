Тур: 8.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСантос Жуниор
37' Желтая карточкаКуэста Виктор
44' Желтая карточкаМарсал Фернандо
45' Желтая карточкаRenato Marques
51' Желтая карточкаМайдана Яго
2:0
60' ГолЭнрике Луис
72' Желтая карточкаМарсиньо Силва
90'+5
Ход матча
3'
37'
44'
45'
51'
60'
2:0
72'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
52 Igo Gabriel
-
62 Kayque
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 PotigarЗащитник
-
16 AleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 МикаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|0.75
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.25
|Сантос Жуниор
|2
|0.25
|Куэста Виктор
|1
|0.13
|Че Че
|1
|0.13
|Энрике Луис III
|1
|0.13
|Виктор Жоао II
|1
|0.13
|Данило Барбоза
|1
|0.13
|Насименто Матеус
|1
|0.13
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.38
|Everaldo
|1
|0.13
|Ale
|1
|0.13
|Felipe Azevedo
|1
|0.13
|Breno Cascardo
|1
|0.13
|Renato Marques
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Америка Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
30%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
4
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3