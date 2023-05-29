Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0:1
Перерыв
Ход матча
2'
0:1
19'
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Max Arfsten
-
33 Jake Morris
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нэшвилл
Коламбус Кру
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|8 (3)
|0.53
|Пико Фабрис
|3
|0.2
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.2
|Банбери Тил
|1
|0.07
|Циммерман Уокер
|1
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.07
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.07
|Lukas MacNaughton
|1
|0.07
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|6 (2)
|0.43
|Моррис Эйдан
|3
|0.21
|Кристиан Рамирез
|3
|0.21
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.14
|Йебоа Яв
|2
|0.14
|Амундсен Мальте
|2
|0.14
|Эрнандес Хуан
|1
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.07
|Max Arfsten
|1
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.07
|Медранда Джимми
|1
|0.07
|Sean Zawadzki
|1
|0.07
|Philip Quinton
|1
|0.07
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|3
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Нэшвилл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
18
Нэшвилл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Коламбус Кру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
22
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
37%
8
32%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
3
12%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Коламбус Кру
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
52
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
77
76
212
211
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|3.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|19 - 10
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|26 - 17
|21
|7.
|15
|6
|3
|6
|20 - 25
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|10.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|13.
|15
|3
|7
|5
|10 - 13
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 5
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5