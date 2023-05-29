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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:1
Перерыв
Коламбус Кру
0'
0:1
2' Гол
Йебоа Яв
5' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
19' Желтая карточка
Маккарти Дакс

Ход матча

2'
0:1
Йебоа Яв
(Эрнандес Хуан)
5'
 
Вальесилья Эксон
19'
Маккарти Дакс
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Коламбус Кру
6.10
4.00
4.12
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
Lukas
MacNaughton
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
7
Пико
Фабрис
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
2
Philip
Quinton
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
18
Амундсен
Мальте
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
Нэшвилл
4-3-1-2
Коламбус Кру
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Коламбус Кру

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 8 (3) 0.53
Пико Фабрис 3 0.2
Шаффельбург Джейкоб 3 0.2
Банбери Тил 1 0.07
Циммерман Уокер 1 0.07
Мьюл Алекс 1 0.07
Вашингтон Тейлор 1 0.07
Lukas MacNaughton 1 0.07
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 6 (2) 0.43
Моррис Эйдан 3 0.21
Кристиан Рамирез 3 0.21
Jacen Russell-Rowe 2 0.14
Йебоа Яв 2 0.14
Амундсен Мальте 2 0.14
Эрнандес Хуан 1 0.07
Мэцан Александру 1 0.07
Max Arfsten 1 0.07
Нэйджби Дарлингтон 1 0.07
Медранда Джимми 1 0.07
Sean Zawadzki 1 0.07
Philip Quinton 1 0.07
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 3 0
Банбери Тил 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Мур Шак 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Годой Анибал 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 3 0
Моррис Эйдан 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Philip Quinton 2 0
Эрнандес Хуан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Нэшвилл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
18
Нэшвилл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Коламбус Кру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
22

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
37%
8
32%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
3
12%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Коламбус Кру

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
2
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
7
6
2
12
2.5
2
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
3.
Нэшвилл
 0:1 15 7 4 4 19 - 10 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Коламбус Кру
 1:0 14 6 3 5 26 - 17 21
7.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 0:1 9 5 2 2 13 - 5 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:0 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Коламбус Кру
 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
9.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Вальесилья Эксон получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Эрнандес Хуан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Коламбус Кру
6.10
4.00
4.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 0:1 Коламбус Кру онлайн

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