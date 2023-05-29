  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
3:1
Конец матча
Коламбус Кру
0'
0:1
2' Гол
Йебоа Яв
5' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
19' Желтая карточка
Маккарти Дакс
1:1
56' Гол
Пико Фабрис
60' Желтая карточка
Мур Шак
77' Желтая карточка
Годой Анибал
2:1
80' Гол
Банбери Тил
90' Желтая карточка
Моррис Эйдан
3:1
90' Гол
Мукхтар Хани
90'+9
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
Lukas
MacNaughton
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
7
Пико
Фабрис
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
2
Philip
Quinton
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
18
Амундсен
Мальте
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
Нэшвилл
4-3-1-2
Коламбус Кру
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Коламбус Кру

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 9 (3) 0.6
Пико Фабрис 4 0.27
Шаффельбург Джейкоб 3 0.2
Банбери Тил 2 0.13
Циммерман Уокер 1 0.07
Мьюл Алекс 1 0.07
Вашингтон Тейлор 1 0.07
Lukas MacNaughton 1 0.07
Мур Шак 0 0
Ловитц Дэниел 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 6 (2) 0.43
Моррис Эйдан 3 0.21
Кристиан Рамирез 3 0.21
Jacen Russell-Rowe 2 0.14
Йебоа Яв 2 0.14
Амундсен Мальте 2 0.14
Эрнандес Хуан 1 0.07
Мэцан Александру 1 0.07
Max Arfsten 1 0.07
Нэйджби Дарлингтон 1 0.07
Медранда Джимми 1 0.07
Sean Zawadzki 1 0.07
Philip Quinton 1 0.07
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 3 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Philip Quinton 2 0
Эрнандес Хуан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Нэшвилл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коламбус Кру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
18
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Коламбус Кру
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
23

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
38%
3
43%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

22
26
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
5
19%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
32%
8
31%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
36%
3
12%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Коламбус Кру

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
2
3
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
7
1.5
7
7
3
12
2.5
2
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
7.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
8.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Коламбус Кру
 14 5 3 6 26 - 20 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
10.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      60'
      Мур Шак получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Вальесилья Эксон получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Эрнандес Хуан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 3:1 Коламбус Кру онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     