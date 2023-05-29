Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
3:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЙебоа Яв
5' Желтая карточкаВальесилья Эксон
19' Желтая карточкаМаккарти Дакс
1:1
56' ГолПико Фабрис
60' Желтая карточкаМур Шак
77' Желтая карточкаГодой Анибал
2:1
80' ГолБанбери Тил
90' Желтая карточкаМоррис Эйдан
3:1
90' ГолМукхтар Хани
90'+9
Ход матча
2'
0:1
19'
56'
1:1
60'
77'
80'
2:1
90'
90'
3:1
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Max Arfsten
-
33 Jake Morris
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нэшвилл
Коламбус Кру
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|9 (3)
|0.6
|Пико Фабрис
|4
|0.27
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.2
|Банбери Тил
|2
|0.13
|Циммерман Уокер
|1
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.07
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.07
|Lukas MacNaughton
|1
|0.07
|Мур Шак
|0
|0
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|6 (2)
|0.43
|Моррис Эйдан
|3
|0.21
|Кристиан Рамирез
|3
|0.21
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.14
|Йебоа Яв
|2
|0.14
|Амундсен Мальте
|2
|0.14
|Эрнандес Хуан
|1
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.07
|Max Arfsten
|1
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.07
|Медранда Джимми
|1
|0.07
|Sean Zawadzki
|1
|0.07
|Philip Quinton
|1
|0.07
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|3
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Нэшвилл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коламбус Кру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
18
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Коламбус Кру
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
23
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
38%
3
43%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
22
26
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
5
19%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
32%
8
31%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
36%
3
12%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Коламбус Кру
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
52
36
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
87
77
312
212
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5