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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 32.
Динамо Владивосток
 
Позже
Родина-2 Москва
Прогнозы 111
Динамо Владивосток 75.7% (84)
X 15.3% (17)
Родина-2 Москва 9% (10)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Владивосток
Родина-2 Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛГ3П
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 2 0.22
Сергеев Никита 1 0.11
Дудкин Сергей 1 0.11
Машнев Максим 1 0.11
Гиголаев Ника 1 0.11
Мосиян Сергей 1 0.11
Бабин Данил 1 0.11
Denis Mironov 1 0.11
Лысенко Сослан 1 (1) 0.11
Родина-2 Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларионов Егор 2 0.22
Морозов Владислав 2 0.22
Шилов Данила 2 0.22
Голдобин Никита 2 (1) 0.22
Мальцев Михаил 1 0.11
Караев Максим 1 0.11

Карточки

Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Первушин Фёдор 0 1
Лысенко Сослан 0 1
Родина-2 Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караев Максим 0 1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Родина-2 Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Родина-2 Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4
Динамо Владивосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Родина-2 Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Динамо Владивосток - Рязань 1:0
Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1 Динамо Владивосток - Химки-2 4:2
Родина-2 Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Калуга - Родина-2 Москва 1:2 Родина-2 Москва - ФК Космос Долгопрудный 1:1 Сатурн - Родина-2 Москва 0:1
Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Калуга 1:1 ФК Космос Долгопрудный - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Салют 1:2 ФК Сахалинец - Родина-2 Москва 0:3 Сахалин - Родина-2 Москва 2:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Квант 1:0 Авангард Курск - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Рязань 3:0 Пересвет Домодедово - Родина-2 Москва 0:2 Арсенал-2 Тула - Родина-2 Москва 0:2 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0

Результаты матчей

Динамо Владивосток
Родина-2 Москва

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
Родина-2 Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 10 5 1 4 11 - 11 43
2.
Салют
 10 8 1 1 20 - 5 35
3.
Динамо Брянск
 10 5 2 3 10 - 5 32
4.
Авангард Курск
 10 4 2 4 14 - 12 31
5.
Металлург Липецк
 10 4 2 4 13 - 14 31
6.
Калуга
 10 5 2 3 11 - 8 30
7.
Родина-2 Москва
 9 4 2 3 10 - 8 27
8.
Динамо Владивосток
 9 4 2 3 10 - 10 25
9.
Рязань
 10 3 1 6 6 - 14 23
10.
Сатурн
 10 2 2 6 12 - 19 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 10 1 3 6 8 - 11 19
12.
ФК Сахалинец
 10 3 2 5 11 - 19 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 5 3 0 2 5 - 3 24
2.
Авангард Курск
 5 2 1 2 5 - 3 24
3.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 6 - 6 24
4.
Рязань
 5 2 0 3 3 - 7 19
5.
Родина-2 Москва
 5 1 2 2 6 - 6 18
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
ФК Сахалинец
 5 1 1 3 5 - 9 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 5 3 0 2 5 - 5 36
2.
Калуга
 5 4 1 0 7 - 1 26
3.
Салют
 5 5 0 0 11 - 2 25
4.
Динамо Владивосток
 5 1 2 2 5 - 7 16
5.
Сатурн
 5 1 1 3 5 - 10 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 5 0 1 4 1 - 5 14
7.
Родина-2 Москва
 4 3 0 1 4 - 2 9
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
ФК Сахалинец
 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Рязань
 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Салют Малахов Артём 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 10-м туре подгруппы A группы 3 Второй лиги России (плей-офф) "Динамо" из Владивостока будет принимать московскую "Родину-2". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Владивосток - Родина-2 Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2023, осталось 28 минут.



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Прогнозы 111
Динамо Владивосток 75.7% (84)
X 15.3% (17)
Родина-2 Москва 9% (10)
Все прогнозы
Где смотреть матч Динамо Владивосток - Родина-2 Москва онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Владивосток - Родина-2 Москва

Исход игры
Динамо Владивосток
74.3% (84)
Ничья
15.9% (18)
Родина-2 Москва
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
50.45% (56)
Нет
49.55% (55)
Популярный счёт
1:0 Динамо Владивосток
38.1% (43)
2:1 Динамо Владивосток
27.4% (31)
1:1 Ничья
15% (17)
1:2 Родина-2 Москва
6.2% (7)
2:0 Динамо Владивосток
6.2% (7)
0:1 Родина-2 Москва
1.8% (2)
0:2 Родина-2 Москва
1.8% (2)
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