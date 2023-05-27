Тур: 32.
История личных встреч
Динамо Владивосток
Родина-2 Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баев Алексей
|2
|0.22
|Сергеев Никита
|1
|0.11
|Дудкин Сергей
|1
|0.11
|Машнев Максим
|1
|0.11
|Гиголаев Ника
|1
|0.11
|Мосиян Сергей
|1
|0.11
|Бабин Данил
|1
|0.11
|Denis Mironov
|1
|0.11
|Лысенко Сослан
|1 (1)
|0.11
Родина-2 Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларионов Егор
|2
|0.22
|Морозов Владислав
|2
|0.22
|Шилов Данила
|2
|0.22
|Голдобин Никита
|2 (1)
|0.22
|Мальцев Михаил
|1
|0.11
|Караев Максим
|1
|0.11
Карточки
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Первушин Фёдор
|0
|1
|Лысенко Сослан
|0
|1
Родина-2 Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караев Максим
|0
|1
Результаты матчей
Динамо Владивосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Родина-2 Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Родина-2 Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
4
Динамо Владивосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Родина-2 Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Владивосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Динамо Владивосток - Рязань 1:0
Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1 Динамо Владивосток - Химки-2 4:2
Родина-2 Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Калуга - Родина-2 Москва 1:2 Родина-2 Москва - ФК Космос Долгопрудный 1:1 Сатурн - Родина-2 Москва 0:1
Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Калуга 1:1 ФК Космос Долгопрудный - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Салют 1:2 ФК Сахалинец - Родина-2 Москва 0:3 Сахалин - Родина-2 Москва 2:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Квант 1:0 Авангард Курск - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Рязань 3:0 Пересвет Домодедово - Родина-2 Москва 0:2 Арсенал-2 Тула - Родина-2 Москва 0:2 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0
Результаты матчей
Динамо Владивосток
Родина-2 Москва
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Владивосток
Родина-2 Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
27
27
18
- — Выход в Первую лигу
|Калуга
|Хлебородов Иван
|6
|Металлург Липецк
|Глебов Илья
|5
|Сатурн
|Авраменко Дмитрий
|4
|Салют
|Сергеев Виктор
|4
|Салют
|Малахов Артём
|4
|Авангард Курск
|Донцов Кирилл
|2
|Сокол
|Рябокобыленко Артур
|1
|ФК Сахалинец
|Марченко Александр
|1
|Динамо Владивосток
|Первушин Фёдор
|1
|Металлург Липецк
|Белов Антон
|1
Прогнозы на матч Динамо Владивосток - Родина-2 Москва
Исход игры
Динамо Владивосток
82.4% (42)
Ничья
7.8% (4)
Родина-2 Москва
9.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
48% (24)
Нет
52% (26)
Популярный счёт
1:0 Динамо Владивосток
37.3% (19)
2:1 Динамо Владивосток
35.3% (18)
1:1 Ничья
7.8% (4)
2:0 Динамо Владивосток
7.8% (4)
0:1 Родина-2 Москва
3.9% (2)
1:2 Родина-2 Москва
3.9% (2)
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