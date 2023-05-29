Тур: 31. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jakob Sundberg
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
14'
1:0
18'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Митьюлланд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.64
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.81
1.28
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.32
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.19
|Хелениус Никлас
|5
|0.16
|Сонне Оливер
|4
|0.13
|Валлис Николай
|3
|0.1
|Сальквист Тобиас
|2
|0.06
|Энгель Лукас
|1
|0.03
|Клинг Андерс
|1
|0.03
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.03
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.03
|Маттссон Пелле
|1
|0.03
|Линд Александр
|1
|0.03
|Оггесен Андреас
|1
|0.03
|Буш Александер Магнус
|1
|0.03
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|15
|0.48
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.26
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.13
|Олссон Кристоффер
|3
|0.1
|Систо Пионе
|3
|0.1
|Гартенманн Стефан
|3
|0.1
|Каба Сори
|2
|0.06
|Симсир Араль
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Жуниньо
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Клинг Андерс
|4
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Буш Александер Магнус
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Далсгор Хенрик
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Митьюлланд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
12
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Митьюлланд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
13
13
Силькеборг
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Митьюлланд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
23
25
Голы по времени матча
Забито
20
30
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
10
33%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
4
20%
3
10%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
16%
3
19%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
5
31%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
4
21%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Забито
39
46
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
15%
12
26%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
6
15%
5
11%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
11
28%
5
11%
76-90
Пропущено
47
36
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
11
23%
3
8%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
9
19%
9
25%
31-45
9
19%
7
19%
46-60
6
13%
3
8%
61-75
8
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0
Результаты матчей
Силькеборг
Митьюлланд
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
96
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1317
1317
426
822
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|4
|9
|58 - 33
|55
|2.
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|31
|12
|11
|8
|48 - 35
|47
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|1:0
|31
|11
|7
|13
|41 - 46
|40
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|0:1
|31
|6
|9
|16
|33 - 43
|27
|6.
|1:0
|31
|6
|9
|16
|29 - 48
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|23 - 23
|24
|2.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|3.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 25
|18
|6.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|7
|7
|2
|31 - 16
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|19 - 25
|13
|5.
|1:0
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6