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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Люнгбю
1:0
Первый тайм: 37'
Ольборг
0'
1:0
24' Гол
Кнудсен Петур
29' Желтая карточка
Хелениус Никлас

Ход матча

24'
Кнудсен Петур
(William Kumado)
1:0
26'
 
Андреасен Лука
Феррейра Педру
29'
 
Хелениус Никлас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Ольборг
3.50
3.80
5.60
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Кнудсен
Петур
40
Мантл
Нико
32
Людевиг
Килиан
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
8
Фоссум
Ивер
17
Хелениус
Никлас
10
Андерсен
Лукас
Люнгбю
3-5-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Ольборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

22.7%
13.6%
63.7%
5 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
К
0:4
СД
4:0
СД
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Среднее время на гол

83
112

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.19
Гюткьяер Фредерик 4 0.13
Йоргенсен Каспер 4 0.13
Финнбогасон Альфред 3 0.1
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.06
Чорлу Резан 2 0.06
Нильсен Эмиль 2 0.06
Финнссон Кольбейн 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Кнудсен Петур 1 0.03
Риис Кристиан 1 0.03
Чуквуани Точи 1 0.03
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.26
Бакиз Юнес 6 0.19
Фоссум Ивер 3 0.1
Гранли Даниэль 2 0.06
Феррейра Педру 2 0.06
Рамкильде Марко 2 0.06
Андреасен Лука 1 0.03
Андерсен Лукас 1 0.03
Крамер Ларс II 1 0.03
Oliver Ross 1 0.03
Куск Каспер 1 0.03
Педерсен Йеппе 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Росс Матиас 1 0.03
Хагельскьер Андерс 1 0.03
Паллесен Кристоффер 0 0
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 5 0
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0
Вестергорд Магнус 4 0
Йоргенсен Каспер 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Финнбогасон Альфред 1 1
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 6 0
Альманн Якоб 5 0
Крамер Ларс II 5 0
Бакиз Юнес 4 0
Теландер Расмус 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Людевиг Килиан 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Ольборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
12
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

11
9
Люнгбю
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Ольборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
2
14%
6
30%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
7
28%
4
17%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
4
16%
6
26%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
4
14%
5
15%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
7
25%
9
26%
76-90

Пропущено

48
41
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 21
9
19%
6
15%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
10
21%
8
20%
46-60
7
15%
9
22%
61-75
10
21%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0
Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0
Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5

Результаты матчей

Люнгбю
Ольборг

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
8
22
3
27
2.5
2
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 30 17 4 9 58 - 33 55
2.
Нордшелланн
 30 15 9 6 49 - 30 54
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:1 31 12 11 8 48 - 35 47
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 1:0 31 11 7 13 41 - 46 40
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 0:1 31 6 9 16 33 - 43 27
6.
Люнгбю
 1:0 31 6 9 16 29 - 48 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:0 16 7 3 6 23 - 23 24
2.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
3.
Митьюлланд
 0:1 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 1:0 16 4 6 6 15 - 25 18
6.
Ольборг
 0:1 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:1 16 7 7 2 31 - 16 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 1:0 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 0:1 16 3 4 9 19 - 25 13
5.
Люнгбю
 1:0 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
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