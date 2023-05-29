Тур: 31. Стадион: Люнгбю. Зрители: 9341 Главный судья: Кехлет Якоб
0'
1:0
24' ГолКнудсен Петур
29' Желтая карточкаХелениус Никлас
1:1
44' ГолКрамер Ларс
2:1
46' ГолГюткьяер Фредерик
90'+10
Ход матча
24'
1:0
29'
44'
1:1
46'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
308 Количество передач 364
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Ольборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
22.7%
13.6%
63.7%
5 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Среднее время на гол
83
112
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.83
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|6
|0.19
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0.16
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.1
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.06
|Чорлу Резан
|2
|0.06
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|Кнудсен Петур
|2
|0.06
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Риис Кристиан
|1
|0.03
|Чуквуани Точи
|1
|0.03
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
|Грегор Паскаль
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Lucas Boel Hey
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.26
|Бакиз Юнес
|6
|0.19
|Фоссум Ивер
|3
|0.1
|Гранли Даниэль
|2
|0.06
|Крамер Ларс II
|2
|0.06
|Феррейра Педру
|2
|0.06
|Рамкильде Марко
|2
|0.06
|Андреасен Лука
|1
|0.03
|Андерсен Лукас
|1
|0.03
|Oliver Ross
|1
|0.03
|Куск Каспер
|1
|0.03
|Педерсен Йеппе
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Росс Матиас
|1
|0.03
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.03
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Йоргенсен Каспер
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|1
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|6
|0
|Альманн Якоб
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Бакиз Юнес
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Людевиг Килиан
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Ольборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
13
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ольборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
11
9
Люнгбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Ольборг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
20
22
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
7
27%
4
16%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
4
15%
6
24%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Забито
30
35
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
4
13%
5
14%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
5
17%
7
20%
61-75
7
23%
9
26%
76-90
Пропущено
49
43
22 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 22
9
18%
6
14%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
10
20%
9
21%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
10
20%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0
Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0
Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5
Результаты матчей
Люнгбю
Ольборг
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
96
511
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
133
411
511
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
229
922
823
328
229
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|18
|4
|9
|59 - 33
|58
|2.
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|3.
|0:1
|31
|14
|8
|9
|43 - 34
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|12
|12
|7
|51 - 37
|48
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|31
|10
|8
|13
|43 - 49
|38
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|31
|6
|9
|16
|34 - 44
|27
|6.
|31
|6
|9
|16
|30 - 49
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|0:1
|16
|7
|6
|3
|21 - 17
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|29 - 19
|26
|2.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6