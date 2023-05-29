Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Oliver Ross нанес удар, но промахнулся очень сильно.

94' Хорошую попытку сделал Андреасен Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Удар от ворот произведет Люнгбю

93' Андерсен Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

91' Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Андерсен Лукас бьет со штрафного в створ, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

90' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Люнгбю

88' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Люнгбю

82' Удар от ворот произведет Люнгбю

82' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Матиас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Люнгбю

76' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Люнгбю

72' Гранли Даниэль из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Андерсен Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

68' Грегор Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошую попытку сделал Андреасен Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Андреасен Лука пробил со штрафного прямо в стенку

65' Удар от ворот произведет Люнгбю

65' Оооо... вот это был удар! Рамкильде Марко должен был забить с этой позиции.

65' Рамкильде Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Людевиг Килиан уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

62' Матиас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матиас Кристенсен нанес удар головой, но Нико Мантль спокойно отбил мяч.

54' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

52' Гранли Даниэль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Матч возобновлен

48' Теландер Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!