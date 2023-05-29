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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Мьёндален
1:3
Второй тайм: 82'
Санднес
0'
0:1
12' Гол
Хейланн Томми
0:2
16' Гол
Matias Belli Moldskred
1:2
34' Гол
Kristian Lien
1:3
42' Гол
Matias Belli Moldskred
1
Thomas
Kinn
3
Скоген
Сондре
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
1
Фальк
Аслак
14
Торстейнбё
Фредерик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
17
Ingvald
Halgunset
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
Мьёндален
4-2-3-1
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Санднес

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
5:0
ТМК
0:0
А
4:1
А
2:1
А
0:2
А
2:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 7 0.7
Сольберг Йоаким 1 0.1
Янсен Квинт 1 0.1
Брингакер Матиас 1 0.1
Хансен Адриан Александер 1 0.1
Скистад Эрик Ставас 1 0.1
Sander Bratvold 1 0.1
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Свеен Оле 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 4 (1) 0.4
Matias Belli Moldskred 4 0.4
Рамсланн Мартин 2 0.2
Artan Memedov 1 0.1
Anders Hiim 1 0.1
Ingvald Halgunset 1 0.1
Jonas Brune Aune 1 0.1
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хейланн Томми 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
7
Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Санднес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
5
45%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0
Санднес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0

Результаты матчей

Мьёндален
Санднес

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Matias Belli Moldskred бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Artan Memedov сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Мьёндален
    Ничья
    Санднес
    27.00
    3.68
    3.80
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