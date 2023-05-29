Тур: 10. Стадион: Consto Arena.
0'
0:1
12' ГолХейланн Томми
0:2
16' ГолMatias Belli Moldskred
1:2
34' ГолKristian Lien
1:3
42' ГолMatias Belli Moldskred
Ход матча
12'
0:1
16'
34'
1:2
42'
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Мьёндален
Санднес
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.69
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|7
|0.7
|Сольберг Йоаким
|1
|0.1
|Янсен Квинт
|1
|0.1
|Брингакер Матиас
|1
|0.1
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.1
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.1
|Sander Bratvold
|1
|0.1
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|4 (1)
|0.4
|Matias Belli Moldskred
|4
|0.4
|Рамсланн Мартин
|2
|0.2
|Artan Memedov
|1
|0.1
|Anders Hiim
|1
|0.1
|Ingvald Halgunset
|1
|0.1
|Jonas Brune Aune
|1
|0.1
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Matias Belli Moldskred
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
7
Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Санднес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
5
45%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0
Санднес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0
Результаты матчей
Мьёндален
Санднес
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
36
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|2.
|1:0
|10
|4
|6
|0
|7 - 3
|18
|3.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|2:1
|10
|4
|5
|1
|24 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|11.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 10
|9
|15.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|9
|16.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|9 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|6.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|1:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|2:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 7
|7
|4.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
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