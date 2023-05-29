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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Мьёндален
1:3
Конец матча
Санднес
0'
0:1
12' Гол
Хейланн Томми
0:2
16' Гол
Matias Belli Moldskred
1:2
34' Гол
Kristian Lien
1:3
42' Гол
Matias Belli Moldskred
90'+6
1
Thomas
Kinn
3
Скоген
Сондре
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
1
Фальк
Аслак
14
Торстейнбё
Фредерик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
17
Ingvald
Halgunset
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
Мьёндален
4-2-3-1
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Санднес

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
5:0
ТМК
0:0
А
4:1
А
2:1
А
0:2
А
2:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 7 0.7
Сольберг Йоаким 1 0.1
Янсен Квинт 1 0.1
Брингакер Матиас 1 0.1
Хансен Адриан Александер 1 0.1
Скистад Эрик Ставас 1 0.1
Sander Bratvold 1 0.1
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Свеен Оле 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 4 (1) 0.4
Matias Belli Moldskred 4 0.4
Рамсланн Мартин 2 0.2
Artan Memedov 1 0.1
Anders Hiim 1 0.1
Ingvald Halgunset 1 0.1
Jonas Brune Aune 1 0.1
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хейланн Томми 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
3
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
7
Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
5
36%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0
Санднес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0

Результаты матчей

Мьёндален
Санднес

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Кристиансунд
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Фредрикстад
 10 4 6 0 8 - 4 18
4.
Согндаль
 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Дьерв
 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Мьёндален
 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Хёдд
 10 2 5 3 11 - 11 11
13.
Брюне
 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 10 1 4 5 13 - 23 7
16.
Осане
 10 0 5 5 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
3.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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