Тур: 10. Стадион: Consto Arena.
0'
0:1
12' ГолХейланн Томми
0:2
16' ГолMatias Belli Moldskred
1:2
34' ГолKristian Lien
1:3
42' ГолMatias Belli Moldskred
90'+6
Ход матча
12'
0:1
16'
34'
1:2
42'
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Мьёндален
Санднес
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.69
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|7
|0.7
|Сольберг Йоаким
|1
|0.1
|Янсен Квинт
|1
|0.1
|Брингакер Матиас
|1
|0.1
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.1
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.1
|Sander Bratvold
|1
|0.1
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|4 (1)
|0.4
|Matias Belli Moldskred
|4
|0.4
|Рамсланн Мартин
|2
|0.2
|Artan Memedov
|1
|0.1
|Anders Hiim
|1
|0.1
|Ingvald Halgunset
|1
|0.1
|Jonas Brune Aune
|1
|0.1
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Matias Belli Moldskred
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
3
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
7
Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0
Санднес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0
Результаты матчей
Мьёндален
Санднес
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
46
28
37
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2