Тур: 10. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
31' Желтая карточкаLucas Larade
42' Желтая карточкаСкривен Альфред
45' Желтая карточкаTorje Wichne
45' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
0:1
57' ГолPeder Neersveen
1:1
60' ГолTorje Wichne
Ход матча
31'
42'
45'
57'
60'
19
Iman
Mafi
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Дьерв
Хёдд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|5
|0.5
|Угланн Микаэль
|2
|0.2
|Вильсон Петер
|1
|0.1
|Iman Mafi
|1
|0.1
|Torje Wichne
|1
|0.1
|Ange Mutsinzi
|1
|0.1
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|2
|0.2
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.2
|Sander Sundnes
|1
|0.1
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.1
|Peder Neersveen
|1
|0.1
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.1
|Thomas Lillo
|1
|0.1
|Halvard Urnes
|1
|0.1
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филиберт Энцо
|1
|1
|Вихманн Матиас
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
|Halvard Urnes
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хёдд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - Кристиансунд 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1
Хёдд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1
Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0
Результаты матчей
Дьерв
Хёдд
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|2.
|1:0
|10
|4
|6
|0
|7 - 3
|18
|3.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|2:1
|10
|4
|5
|1
|24 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|11.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 10
|9
|15.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|9
|16.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|9 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|6.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|1:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|2:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 7
|7
|4.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2