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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Дьерв
1:1
Второй тайм: 80'
Хёдд
0'
31' Желтая карточка
Lucas Larade
42' Желтая карточка
Скривен Альфред
45' Желтая карточка
Torje Wichne
45' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
0:1
57' Гол
Peder Neersveen
1:1
60' Гол
Torje Wichne
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
21
Эукленн
Сондре
19
Iman
Mafi
28
Erik
Groenner
11
Педру
Самуэл
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
8
Sverre
Oekland
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
Дьерв
3-5-2
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Дьерв
Хёдд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
5:1
Т(
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 5 0.5
Угланн Микаэль 2 0.2
Вильсон Петер 1 0.1
Iman Mafi 1 0.1
Torje Wichne 1 0.1
Ange Mutsinzi 1 0.1
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 2 0.2
Isak Gabriel Skotheim 2 0.2
Sander Sundnes 1 0.1
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.1
Peder Neersveen 1 0.1
Syver Skundberg Skeide 1 0.1
Thomas Lillo 1 0.1
Halvard Urnes 1 0.1

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Вихманн Матиас 2 0
Бренден Эрик 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Скривен Альфред 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0
Halvard Urnes 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хёдд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - Кристиансунд 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1
Хёдд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1
Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0

Результаты матчей

Дьерв
Хёдд

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Torje Wichne получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Скривен Альфред получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Lucas Larade получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Хёдд
2.90
3.72
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 1:1 Хёдд онлайн

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