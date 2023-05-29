  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Конгсвингер
1:0
Второй тайм: 84'
Согндаль
0'
1:0
29' Гол
Adem Gueven
72' Желтая карточка
Daniel Arrocha
1:0
72' Не забитый пенальти
Герсон Ларс
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
2
Солнёрдал
Оскар
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
8
Моберг
Вегар
14
Brage
Pedersen
9
Adem
Gueven
16
Martin
Hellan
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
26
Andreas
van
der
Spa
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
Конгсвингер
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Согндаль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
1.44

Среднее время на гол

31
62

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 6 0.6
Adem Gueven 3 0.3
Хокенстад Матс 1 0.1
Моберг Вегар 1 0.1
Martin Tangen Vinjor 1 0.1
Jesper Grundt 1 0.1
Eric Taylor 1 0.1
Martin Hellan 1 0.1
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Герсон Ларс 0 0
Ludvig Langrekken 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.3
Sondre Oerjasaeter 3 0.3
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.2
Йоунссон Йоунатан 1 0.1
Сконес Каспер 1 0.1
Тум Исаак 1 0.1
Kristoffer Nessoe 1 0.1
Daniel Arrocha 1 (1) 0.1
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 3 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Холме Фредрик 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Фей Рензе 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2
Конгсвингер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
6
Конгсвингер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
33%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1
Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Согндаль

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Моберг Вегар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.05. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.05 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Согндаль
3.40
8.50
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 1:0 Согндаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Конгсвингер
Согндаль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 