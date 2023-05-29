Тур: 10. Стадион: Гьемселунд.
1:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолAdem Gueven
72' Желтая карточкаDaniel Arrocha
1:0
72' Не забитый пенальтиГерсон Ларс
89' Желтая карточкаСконес Каспер
90'+5
Ход матча
29'
1:0
72'
72'
1:0
89'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Конгсвингер
Согндаль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
1.44
Среднее время на гол
31
62
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|6
|0.6
|Adem Gueven
|3
|0.3
|Хокенстад Матс
|1
|0.1
|Моберг Вегар
|1
|0.1
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.1
|Jesper Grundt
|1
|0.1
|Eric Taylor
|1
|0.1
|Martin Hellan
|1
|0.1
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Ludvig Langrekken
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.3
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.3
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.2
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.1
|Сконес Каспер
|1
|0.1
|Тум Исаак
|1
|0.1
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.1
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.1
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|3
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
2
Конгсвингер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Согндаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
6
Конгсвингер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Согндаль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1
Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Согндаль
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
46
19
19
19
19
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2