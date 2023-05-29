Тур: 10. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
0:1
13' ГолRuben Kristensen Alte
1:1
27' ГолСкогволд Хенрик
39' Желтая карточкаКвигстад Лассе
2:1
40' ПенальтиМарес Люк
42' Желтая карточкаRuben Kristensen Alte
52' Вторая желтая карточкаКвигстад Лассе
76' Желтая карточкаSindre Osestad
Ход матча
13'
27'
1:1
39'
40'
2:1
52'
76'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
27 Sander Svela
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Старт
Ранхейм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.6
|Alagie Sanyang
|5
|0.5
|Страннегорд Том
|4
|0.4
|Марес Люк
|3 (3)
|0.3
|Mathias Grundetjern
|2
|0.2
|Сакор Важебах
|1
|0.1
|Zakaria Sawo
|1
|0.1
|Лане Джек
|1
|0.1
|Дервискадич Эмир
|1
|0.1
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (2)
|0.4
|Солли Сиверт
|3
|0.3
|Arne Gunnes
|2
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.2
|Региниуссен Мадс
|1
|0.1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.1
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
Результаты матчей
Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
10
7
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
14
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
22
12
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
7
32%
4
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
40%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2 Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1
Ранхейм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2
Результаты матчей
Старт
Ранхейм
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Старт
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
54
45
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|2.
|1:0
|10
|4
|6
|0
|7 - 3
|18
|3.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|2:1
|10
|4
|5
|1
|24 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|11.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 10
|9
|15.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|9
|16.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|9 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|6.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|1:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|2:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 7
|7
|4.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2