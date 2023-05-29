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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Старт
2:1
Второй тайм: 79'
Ранхейм
0'
0:1
13' Гол
Ruben Kristensen Alte
1:1
27' Гол
Скогволд Хенрик
39' Желтая карточка
Квигстад Лассе
2:1
40' Пенальти
Марес Люк
42' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
52' Вторая желтая карточка
Квигстад Лассе
76' Желтая карточка
Sindre Osestad
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
8
Mathias
Grundetjern
30
Fabian
Oestigaard
Ness
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
14
Simon
Marklund
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Старт
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Старт
Ранхейм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
0:0
Т
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.6
Alagie Sanyang 5 0.5
Страннегорд Том 4 0.4
Марес Люк 3 (3) 0.3
Mathias Grundetjern 2 0.2
Сакор Важебах 1 0.1
Zakaria Sawo 1 0.1
Лане Джек 1 0.1
Дервискадич Эмир 1 0.1
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (2) 0.4
Солли Сиверт 3 0.3
Arne Gunnes 2 0.2
Ruben Kristensen Alte 2 0.2
Региниуссен Мадс 1 0.1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.1
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Sindre Osestad 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Deni Dashaev 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квигстад Лассе 2 1
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jacob Tromsdal 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0

Результаты матчей

Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

10
7
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

12
5
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

22
12
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
7
32%
4
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
1
8%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2 Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1
Ранхейм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2

Результаты матчей

Старт
Ранхейм

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Старт
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
5
4
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • 51'
    Робстад Хенрик уходит с поля. Викстёль Рольф выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Ruben Kristensen Alte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Марес Люк из команды Старт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Lasse Qvigstad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Скогволд Хенрик бьет в цель!
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    Ничья
    Ранхейм
    3.20
    8.72
    39.36
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    Где смотреть матч Старт 2:1 Ранхейм онлайн

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