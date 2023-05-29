  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 3761
Старт
2:1
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
13' Гол
Ruben Kristensen Alte
1:1
27' Гол
Скогволд Хенрик
39' Желтая карточка
Квигстад Лассе
2:1
40' Пенальти
Марес Люк
42' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
53' Вторая желтая карточка
Квигстад Лассе
76' Желтая карточка
Sindre Osestad
89' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
90' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
90' Желтая карточка
Скогволд Хенрик
90' Красная карточка
Шеквист Сандер Хансен
90'+8
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
8
Mathias
Grundetjern
30
Fabian
Oestigaard
Ness
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
14
Simon
Marklund
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Старт
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Старт
Ранхейм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
0:0
Т
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.6
Alagie Sanyang 5 0.5
Страннегорд Том 4 0.4
Марес Люк 3 (3) 0.3
Mathias Grundetjern 2 0.2
Сакор Важебах 1 0.1
Zakaria Sawo 1 0.1
Лане Джек 1 0.1
Дервискадич Эмир 1 0.1
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (2) 0.4
Солли Сиверт 3 0.3
Arne Gunnes 2 0.2
Ruben Kristensen Alte 2 0.2
Региниуссен Мадс 1 0.1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.1
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Deni Dashaev 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квигстад Лассе 2 1
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jacob Tromsdal 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0

Результаты матчей

Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
3
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

10
7
Старт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

24
13
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
4%
2
15%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
5
38%
31-45
7
29%
29%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2 Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1
Ранхейм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2

Результаты матчей

Старт
Ранхейм

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Старт
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
8
2
1.5
5
5
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Кристиансунд
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Фредрикстад
 10 4 6 0 8 - 4 18
4.
Согндаль
 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Дьерв
 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Мьёндален
 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Хёдд
 10 2 5 3 11 - 11 11
13.
Брюне
 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 10 1 4 5 13 - 23 7
16.
Осане
 10 0 5 5 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
3.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Ruben Kristensen Alte получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Марес Люк из команды Старт забивает с точки!
    • Желтая карточка
      39'
      Lasse Qvigstad получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Скогволд Хенрик бьет в цель!
    • 26'
      Simon Marklund уходит с поля. Sander Amble Haugen выходит вместо него
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ruben Kristensen Alte бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 2:1 Ранхейм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     