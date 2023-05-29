Тур: 10. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 3761
0'
0:1
13' ГолRuben Kristensen Alte
1:1
27' ГолСкогволд Хенрик
39' Желтая карточкаКвигстад Лассе
2:1
40' ПенальтиМарес Люк
42' Желтая карточкаRuben Kristensen Alte
53' Вторая желтая карточкаКвигстад Лассе
76' Желтая карточкаSindre Osestad
89' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
90' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
90' Желтая карточкаСкогволд Хенрик
90' Красная карточкаШеквист Сандер Хансен
90'+8
Ход матча
13'
27'
1:1
39'
40'
2:1
53'
76'
89'
90'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
27 Sander Svela
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Старт
Ранхейм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.6
|Alagie Sanyang
|5
|0.5
|Страннегорд Том
|4
|0.4
|Марес Люк
|3 (3)
|0.3
|Mathias Grundetjern
|2
|0.2
|Сакор Важебах
|1
|0.1
|Zakaria Sawo
|1
|0.1
|Лане Джек
|1
|0.1
|Дервискадич Эмир
|1
|0.1
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (2)
|0.4
|Солли Сиверт
|3
|0.3
|Arne Gunnes
|2
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.2
|Региниуссен Мадс
|1
|0.1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.1
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
Результаты матчей
Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
3
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
10
7
Старт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
24
13
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
4%
2
15%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
5
38%
31-45
7
29%
29%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2 Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1
Ранхейм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2
Результаты матчей
Старт
Ранхейм
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Старт
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
82
55
46
19
37
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2