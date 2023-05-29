Тур: 10. Стадион: Nordmore Stadion.
1:2
Второй тайм: 80'
0'
31' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
32' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
0:1
34' ПенальтиБудусон Джонни
0:2
40' ГолМельхиор Маркус
42' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
45' Желтая карточкаВидтун-Нильсен Симен
45' Желтая карточкаВиллиамсен Макс
1:2
64' ГолLeander Alvheim
Ход матча
34'
0:1
40'
0:2
45'
64'
19
Коли
Алиу
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 David Agbo
-
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Кристиансунд
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.5
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.3
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.3
|Мава Мозес
|2
|0.2
|Leander Alvheim
|2
|0.2
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.1
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.4
|Будусон Джонни
|2 (1)
|0.2
|Мельхиор Маркус
|2
|0.2
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.1
|David Hickson
|1
|0.1
|Erik Nordengen
|1
|0.1
|Эффьом Максвелл
|1
|0.1
|Ulrich Ness
|1
|0.1
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|2
|0
|Torje Naustdal
|0
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Результаты матчей
Кристиансунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Скейд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
3
Кристиансунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томрефьорд - Кристиансунд 0:2 Дьерв - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2
Результаты матчей
Кристиансунд
Скейд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кристиансунд
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
36
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|2.
|1:0
|10
|4
|6
|0
|7 - 3
|18
|3.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|2:1
|10
|4
|5
|1
|24 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|11.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 10
|9
|15.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|9
|16.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|9 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|6.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|1:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|2:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 7
|7
|4.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2