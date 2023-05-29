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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Кристиансунд
1:2
Второй тайм: 80'
Скейд
0'
31' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
32' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
0:1
34' Пенальти
Будусон Джонни
0:2
40' Гол
Мельхиор Маркус
42' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
45' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
45' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
1:2
64' Гол
Leander Alvheim
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
37
Сивертсен
Оскар
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
11
Мава
Мозес
9
Стокке
Беньямин
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
7
Ulrich
Ness
Кристиансунд
3-5-2
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

2ЙД
3:0
2ЙД
2:1
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.5
Картум Сандер Эрик 3 0.3
Mikkel Rakneberg 3 0.3
Мава Мозес 2 0.2
Leander Alvheim 2 0.2
Ульвестад Дан Петер 1 0.1
Сивертсен Оскар 0 0
Ертсен Торгиль 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.4
Будусон Джонни 2 (1) 0.2
Мельхиор Маркус 2 0.2
Стейринг Пер-Магнус 1 0.1
David Hickson 1 0.1
Erik Nordengen 1 0.1
Эффьом Максвелл 1 0.1
Ulrich Ness 1 0.1
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Torje Naustdal 0 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Скейд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
3
Кристиансунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томрефьорд - Кристиансунд 0:2 Дьерв - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2

Результаты матчей

Кристиансунд
Скейд

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
1
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Кристиансунд
    Ничья
    Скейд
    5.80
    4.61
    5.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристиансунд 1:2 Скейд онлайн

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