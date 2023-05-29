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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Кристиансунд
2:2
Конец матча
Скейд
0'
31' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
32' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
0:1
34' Пенальти
Будусон Джонни
0:2
40' Гол
Мельхиор Маркус
42' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
45' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
45' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
1:2
64' Гол
Leander Alvheim
2:2
90' Гол
Leander Alvheim
90' Желтая карточка
Кристиан Михельсен
90'+6
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
37
Сивертсен
Оскар
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
11
Мава
Мозес
9
Стокке
Беньямин
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
7
Ulrich
Ness
Кристиансунд
3-5-2
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

2ЙД
3:0
2ЙД
2:1
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.5
Картум Сандер Эрик 3 0.3
Mikkel Rakneberg 3 0.3
Leander Alvheim 3 0.3
Мава Мозес 2 0.2
Ульвестад Дан Петер 1 0.1
Сивертсен Оскар 0 0
Ертсен Торгиль 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.4
Будусон Джонни 2 (1) 0.2
Мельхиор Маркус 2 0.2
Стейринг Пер-Магнус 1 0.1
David Hickson 1 0.1
Erik Nordengen 1 0.1
Эффьом Максвелл 1 0.1
Ulrich Ness 1 0.1
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Torje Naustdal 0 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скейд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
5
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
3
Кристиансунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
9%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томрефьорд - Кристиансунд 0:2 Дьерв - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2

Результаты матчей

Кристиансунд
Скейд

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
1
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
3
3
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Кристиансунд
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Фредрикстад
 10 4 6 0 8 - 4 18
4.
Согндаль
 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Дьерв
 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Мьёндален
 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Хёдд
 10 2 5 3 11 - 11 11
13.
Брюне
 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 10 1 4 5 13 - 23 7
16.
Осане
 10 0 5 5 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
3.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Виллиамсен Макс получил желтую карточку от судьи
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