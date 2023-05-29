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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: .
Фредрикстад
1:0
Второй тайм: 82'
Осане
0'
1:0
3' Гол
Riki Alba
48' Желтая карточка
Mads Nielsen II
73' Желтая карточка
Бьярталид Йоаннес
1
Haavar
Jenssen
5
Simen
Rafn
3
Скарет
Браге
6
Philip
Sandvik
Aukland
12
Меткалф
Патрик
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
14
Бьярталид
Йоаннес
4
Stian
Stray
Molde
11
Riki
Alba
10
Лима
Лукас
30
Лисгард
Идар
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
20
Stian
Nygaard
I
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
28
Mame
Mor
Ndiaye
19
Ларсен
Кристоффер
Фредрикстад
3-5-2
Осане
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Осане

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
4:3
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
47

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 2 0.2
Haavard Aasheim 1 0.1
Mads Nielsen II 1 0.1
Stian Stray Molde 1 0.1
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 4 0.4
Emil Sildnes 2 0.2
Stian Nygaard I 2 0.2
Sander Eng Strand 1 0.1
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 5 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
3
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Осане

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Фредрикстад
 1:0 10 4 6 0 7 - 3 18
3.
Кристиансунд
 1:2 10 5 2 3 16 - 14 17
4.
Согндаль
 0:1 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 1:2 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 2:1 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 1:0 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 3:1 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 1:0 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Хёдд
 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
11.
Мьёндален
 1:3 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Дьерв
 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
13.
Брюне
 0:1 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 0:1 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 2:1 10 2 3 5 13 - 22 9
16.
Осане
 0:1 10 0 5 5 9 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1:0 6 4 1 1 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 1:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кристиансунд
 1:2 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Согндаль
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 2:1 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 1:2 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 3 - 1 9
8.
Брюне
 0:1 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 3:1 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Хёдд
 1:1 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Дьерв
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Рёуфосс
 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 1:3 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 2:1 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 2:1 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Скейд
 2:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Мьёндален
 1:3 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Конгсвингер
 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Кристиансунд
 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Хёдд
 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Санднес
 3:1 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Дьерв
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Рёуфосс
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:0 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 0:1 6 0 3 3 3 - 6 3
16.
Брюне
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • 46'
    Lucas Lima уходит с поля. Mads Nielsen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Haavard Aasheim сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Осане
4.00
5.40
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фредрикстад 1:0 Осане онлайн

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