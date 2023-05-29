Тур: 10. Стадион: Фредрикстад.
1:0
Второй тайм: 82'
Ход матча
3'
1:0
48'
11
Riki
Alba
10
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Фредрикстад
Осане
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.8
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.3
1.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
47
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|2
|0.2
|Haavard Aasheim
|1
|0.1
|Mads Nielsen II
|1
|0.1
|Stian Stray Molde
|1
|0.1
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|4
|0.4
|Emil Sildnes
|2
|0.2
|Stian Nygaard I
|2
|0.2
|Sander Eng Strand
|1
|0.1
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|5
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
2
3
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Осане
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|2.
|1:0
|10
|4
|6
|0
|7 - 3
|18
|3.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|2:1
|10
|4
|5
|1
|24 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|11.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 10
|9
|15.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|9
|16.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|9 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|6.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|1:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|2:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 7
|7
|4.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2