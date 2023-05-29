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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 3063
Фредрикстад
2:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
3' Гол
Riki Alba
48' Желтая карточка
Mads Nielsen II
73' Желтая карточка
Бьярталид Йоаннес
82' Желтая карточка
Martin Ueland
1:1
87' Гол
Mame Mor Ndiaye
88' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
2:1
90' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+7
1
Haavar
Jenssen
5
Simen
Rafn
3
Скарет
Браге
6
Philip
Sandvik
Aukland
12
Меткалф
Патрик
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
14
Бьярталид
Йоаннес
4
Stian
Stray
Molde
11
Riki
Alba
10
Лима
Лукас
30
Лисгард
Идар
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
20
Stian
Nygaard
I
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
28
Mame
Mor
Ndiaye
19
Ларсен
Кристоффер
Фредрикстад
3-5-2
Осане
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Осане

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
4:3
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
47

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 2 0.2
Haavard Aasheim 1 0.1
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.1
Mads Nielsen II 1 0.1
Stian Stray Molde 1 0.1
Simen Rafn 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 5 0.5
Emil Sildnes 2 0.2
Stian Nygaard I 2 0.2
Sander Eng Strand 1 0.1
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 6 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
3
Фредрикстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Осане
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
17%
2
17%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Осане

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 0 4 15 - 12 18
2.
Кристиансунд
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Фредрикстад
 10 4 6 0 8 - 4 18
4.
Согндаль
 10 5 2 3 13 - 12 17
5.
Ранхейм
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Старт
 10 4 5 1 24 - 16 17
7.
Мосс
 10 4 4 2 12 - 11 16
8.
Санднес
 10 3 4 3 14 - 10 13
9.
КФУМ
 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Дьерв
 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Мьёндален
 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Хёдд
 10 2 5 3 11 - 11 11
13.
Брюне
 10 2 4 4 10 - 14 10
14.
Рёуфосс
 10 2 3 5 9 - 10 9
15.
Скейд
 10 1 4 5 13 - 23 7
16.
Осане
 10 0 5 5 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
3.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
6.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
7.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
4.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 7
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Riki Alba уходит с поля. Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит вместо него
    • 46'
      Stian Stray Molde уходит с поля. Ludvig Begby выходит вместо него
    • 46'
      Lucas Lima уходит с поля. Mads Nielsen выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Haavard Aasheim сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 2:1 Осане онлайн

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