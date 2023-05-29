  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Виборг
0:2
Первый тайм: 36'
Копенгаген
0'
7' Желтая карточка
Ибрагим Саид
0:1
15' Гол
Ларссон Джордан
0:1
33' Не забитый пенальти
Гонсалвеш Диогу
0:2
33' Гол
Гонсалвеш Диогу

Ход матча

7'
Ибрагим Саид
 
15'
0:1
Ларссон Джордан
33'
0:1
Гонсалвеш Диогу
33'
0:2
Гонсалвеш Диогу

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Копенгаген
8.50
4.70
2.34
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.29
Mendes Elias2 6 0.19
Леманс Клинт 6 0.19
Ибрагим Саид 4 0.13
Соренсен Кристиан I 4 0.13
Лонвейк Джастин 2 0.06
Джатта Алассана 2 0.06
Бех Тобиас 2 0.06
Бонде Якуб 2 (1) 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.35
Дарами Мохаммед 8 0.26
Биэл Пеп 6 (2) 0.19
Лерагер Лукас 6 0.19
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.19
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.13
Ларссон Джордан 4 0.13
Бардгджи Руни 3 0.1
Фальк Расмус 2 0.06
Йелерт Элиас 1 0.03
Дикс Кевин 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Клем Виллиам 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 6 0
Бонде Якуб 6 0
Залетел Жан 6 0
Ибрагим Саид 5 0
Бюрги Николас 5 0
Mendes Elias2 5 0
Леманс Клинт 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 8 0
Йелерт Элиас 7 0
Дикс Кевин 5 1
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Классон Виктор 5 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Лунд Йенсен Вальдемар 5 0
Стаменич Марко 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Бойлесен Николай 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0

Результаты матчей

Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Копенгаген
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
6
Виборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Копенгаген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

19
29
Виборг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Копенгаген
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
5
24%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
3
14%
8
31%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
33%
8
31%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
7
32%
6
20%
61-75
3
14%
8
27%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

43
56
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
8
19%
7
13%
1-15
7
16%
5
9%
16-30
4
9%
6
11%
31-45
6
14%
12
21%
46-60
8
19%
10
18%
61-75
10
23%
16
29%
76-90

Пропущено

33
35
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
7
21%
3
9%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
5
15%
6
17%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
4
12%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1
Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0

Результаты матчей

Виборг
Копенгаген

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Виборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
26
4
14
16
1.5
16
14
5
25
2.5
9
21
1
29
3.5
4
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 31 18 4 9 59 - 33 58
2.
Нордшелланн
 30 15 9 6 49 - 30 54
3.
Виборг
 0:1 31 14 8 9 43 - 34 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 1:0 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 0:1 16 7 6 3 21 - 17 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 16 8 2 6 29 - 19 26
2.
Виборг
 0:1 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Копенгаген
    8.50
    4.70
    2.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виборг 0:2 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Виборг
    Копенгаген
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     