Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Удар от ворот произведет Копенгаген

94' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Удар от ворот произведет Виборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

90' Тактическая замена. Элиас уходит с поля и его заменяет Paulinho

90' Вестергорд Магнус пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара ловит мяч

89' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

89' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

86' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

85' Матч возобновлен

84' Соренсен Кристиан I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ибрагим Саид получает вторую желтую карточку. Удаление.

83' Безумный фол. Ибрагим Саид грубо играет против соперника. Пострадал Соренсен Кристиан I

82' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Копенгаген

81' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

80' Жуниор Ренато нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

80' Элиас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Копенгаген

78' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

78' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Корнелиус Андреас наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

74' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи

67' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Дикс Кевин

64' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' 'Г О О О О О Л - Бонде Якуб из команды Виборг забивает с пенальти! Он пробил левой. Камиль Грабара был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

60' Классон Виктор получил желтую карточку от судьи

60' Дикс Кевин наказан за толчок Anton Gaaei

60' Сегодняшная посещаемость составляет 9523 болельщиков

58' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Виборг

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

52' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку

51' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

50' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гроннинг Йеппе получил желтую карточку от судьи

49' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Виборг

47' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Оооо... вот это был удар! Дарами Мохаммед должен был забить с этой позиции.

47' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.