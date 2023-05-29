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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 9523 Главный судья: Крог Мортен
Виборг
1:2
Конец матча
Копенгаген
0'
7' Желтая карточка
Ибрагим Саид
0:1
15' Гол
Ларссон Джордан
0:1
33' Не забитый пенальти
Гонсалвеш Диогу
0:2
33' Гол
Гонсалвеш Диогу
49' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
60' Желтая карточка
Классон Виктор
1:2
62' Пенальти
Бонде Якуб
68' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
84' Вторая желтая карточка
Ибрагим Саид
90' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90' Желтая карточка
Грабара Камиль
90' Желтая карточка
Ларссон Джордан
90'+13

Ход матча

7'
Ибрагим Саид
 
15'
0:1
Ларссон Джордан
33'
0:1
Гонсалвеш Диогу
33'
0:2
Гонсалвеш Диогу
42'
Вестергорд Магнус
Бюрги Николас
 
49'
Гроннинг Йеппе
 
60'
 
Классон Виктор
62'
Бонде Якуб
1:2
65'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Гонсалвеш Диогу
65'
 
Стаменич Марко
Клем Виллиам
68'
Бундгаард Оливер
 
70'
 
Соренсен Кристиан
Дикс Кевин
70'
 
Корнелиус Андреас
Ларссон Джордан
74'
Жуниор Ренато
Джатта Алассана
 
84'
Ибрагим Саид
 
90'
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
 
90'
Паулиньо Жозе
Mendes Elias2
 
90'
 
Лерагер Лукас
Фальк Расмус
90'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'
 
Грабара Камиль
90'
 
Ларссон Джордан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 444 Количество передач 383
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.29
Mendes Elias2 6 0.19
Леманс Клинт 6 0.19
Ибрагим Саид 4 0.13
Соренсен Кристиан I 4 0.13
Бонде Якуб 3 (2) 0.1
Лонвейк Джастин 2 0.06
Джатта Алассана 2 0.06
Бех Тобиас 2 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.35
Дарами Мохаммед 8 0.26
Биэл Пеп 6 (2) 0.19
Лерагер Лукас 6 0.19
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.19
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.13
Ларссон Джордан 4 0.13
Бардгджи Руни 3 0.1
Фальк Расмус 2 0.06
Йелерт Элиас 1 0.03
Дикс Кевин 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Клем Виллиам 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 7 0
Ибрагим Саид 5 1
Бонде Якуб 6 0
Залетел Жан 6 0
Бюрги Николас 5 0
Mendes Elias2 5 0
Леманс Клинт 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 8 0
Йелерт Элиас 7 0
Дикс Кевин 5 1
Классон Виктор 6 0
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Лунд Йенсен Вальдемар 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
Стаменич Марко 4 0
Анкерсен Петер 2 0
Бойлесен Николай 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0

Результаты матчей

Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Копенгаген
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
6
Виборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Копенгаген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

19
29
Виборг
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Копенгаген
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

25
35

Голы по времени матча

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
23%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
3
14%
8
29%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
7
32%
8
29%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
6
27%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
7
32%
6
20%
61-75
3
14%
8
27%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

44
58
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
8
18%
8
14%
1-15
7
16%
5
9%
16-30
4
9%
7
12%
31-45
6
14%
12
21%
46-60
9
20%
10
17%
61-75
10
23%
16
28%
76-90

Пропущено

35
36
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
23%
3
8%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
17%
6
17%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
8
23%
6
17%
61-75
4
11%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1
Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0

Результаты матчей

Виборг
Копенгаген

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Виборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
7
8
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
10
6
3
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
4
14
17
1.5
17
14
5
26
2.5
9
22
1
30
3.5
4
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 0:2 31 15 9 7 49 - 32 54
3.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 2:0 31 12 7 12 42 - 48 43
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:2 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 2:0 16 7 3 6 24 - 28 24
6.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 2:0 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 0:2 16 4 7 5 17 - 16 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Виборг: 54%, Копенгаген: 46%.
  • 103'
    Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 102'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    101'
    Ларссон Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    Где смотреть матч Виборг 1:2 Копенгаген онлайн

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