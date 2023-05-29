Тур: 31. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 9523 Главный судья: Крог Мортен
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаИбрагим Саид
0:1
15' ГолЛарссон Джордан
0:1
33' Не забитый пенальтиГонсалвеш Диогу
0:2
33' ГолГонсалвеш Диогу
49' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
60' Желтая карточкаКлассон Виктор
1:2
62' ПенальтиБонде Якуб
68' Желтая карточкаБундгаард Оливер
84' Вторая желтая карточкаИбрагим Саид
90' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
90' Желтая карточкаГрабара Камиль
90' Желтая карточкаЛарссон Джордан
90'+13
Ход матча
7'
15'
0:1
33'
0:1
33'
0:2
49'
60'
62'
1:2
68'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
444 Количество передач 383
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Копенгаген
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
15 матчей
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.29
|Mendes Elias2
|6
|0.19
|Леманс Клинт
|6
|0.19
|Ибрагим Саид
|4
|0.13
|Соренсен Кристиан I
|4
|0.13
|Бонде Якуб
|3 (2)
|0.1
|Лонвейк Джастин
|2
|0.06
|Джатта Алассана
|2
|0.06
|Бех Тобиас
|2
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.03
|Мортимер Нилс
|1
|0.03
|Жамбурек Ян
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Лауритсен Мадс
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|11
|0.35
|Дарами Мохаммед
|8
|0.26
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.19
|Лерагер Лукас
|6
|0.19
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.19
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.13
|Ларссон Джордан
|4
|0.13
|Бардгджи Руни
|3
|0.1
|Фальк Расмус
|2
|0.06
|Йелерт Элиас
|1
|0.03
|Дикс Кевин
|1
|0.03
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|Вавро Денис
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|7
|0
|Ибрагим Саид
|5
|1
|Бонде Якуб
|6
|0
|Залетел Жан
|6
|0
|Бюрги Николас
|5
|0
|Mendes Elias2
|5
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|0
|Йелерт Элиас
|7
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Классон Виктор
|6
|0
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|Стаменич Марко
|4
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Копенгаген
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
6
Виборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Копенгаген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
19
29
Виборг
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Копенгаген
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
25
35
Голы по времени матча
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
23%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
3
14%
8
29%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
7
32%
8
29%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
6
27%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
7
32%
6
20%
61-75
3
14%
8
27%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Забито
44
58
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
8
18%
8
14%
1-15
7
16%
5
9%
16-30
4
9%
7
12%
31-45
6
14%
12
21%
46-60
9
20%
10
17%
61-75
10
23%
16
28%
76-90
Пропущено
35
36
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
23%
3
8%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
17%
6
17%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
8
23%
6
17%
61-75
4
11%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1
Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0
Результаты матчей
Виборг
Копенгаген
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Виборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
79
78
214
411
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
78
106
312
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
274
1417
1714
526
922
130
427
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|0:2
|31
|15
|9
|7
|49 - 32
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|2:0
|31
|12
|7
|12
|42 - 48
|43
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|12
|12
|7
|51 - 37
|48
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|31
|10
|8
|13
|43 - 49
|38
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|31
|6
|9
|16
|34 - 44
|27
|6.
|31
|6
|9
|16
|30 - 49
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|2:0
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|0:2
|16
|4
|7
|5
|17 - 16
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6