Тур: 8. Стадион: Бранн. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
12' ГолФинне Бор
2:0
51' ГолБломберг Оле-Дидрик
60' Желтая карточкаБломберг Оле-Дидрик
2:0
69' Не забитый пенальтиИнгасон Кристаль-Мани
2:1
71' ГолХенриксен Маркус
Ход матча
12'
1:0
51'
2:0
69'
71'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 136
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Бранн
Русенборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
28 матчей
28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.5
Среднее время на гол
74
60
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.21
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.71
1.61
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|8
|0.89
|Нильсен Сиверт
|4 (2)
|0.44
|Frederik Boersting
|1
|0.11
|Хорн Майер
|1
|0.11
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.11
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.11
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.11
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Morten Bjoerlo
|2
|0.22
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.11
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.11
|Хольсе Карло
|1
|0.11
|Перейра Адриан
|1
|0.11
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
4
3
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
4
67%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3
Результаты матчей
Бранн
Русенборг
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бранн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|8
|1
|0
|23 - 7
|25
|2.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|3.
|3:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|5:0
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 13
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|7
|2
|0
|5
|10 - 19
|6
|14.
|0:5
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|1:3
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:5
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|5:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|0:5
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|8 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3