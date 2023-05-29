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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Бранн
3:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
12' Гол
Финне Бор
2:0
51' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
60' Желтая карточка
Бломберг Оле-Дидрик
2:1
71' Гол
Хенриксен Маркус
83' Желтая карточка
Скарсем Олаус
84' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
3:1
88' Гол
Финне Бор
90'+7

Ход матча

12'
Финне Бор
(Расмуссен Матиас)
1:0
51'
Бломберг Оле-Дидрик
(Финне Бор)
2:0
60'
Бломберг Оле-Дидрик
 
65'
 
Ингасон Кристаль-Мани
Morten Bjoerlo
71'
2:1
Хенриксен Маркус
76'
Кастро Никлас
Frederik Boersting
 
81'
 
Нельсон Джейден
Sverre Halseth Nypan
81'
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
 
83'
 
Скарсем Олаус
84'
Кнудсен Фредрик
 
86'
 
Перейра Адриан
Скарсем Олаус
86'
Кристиансен Рубен
Расмуссен Матиас
 
88'
Финне Бор
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 555 Количество передач 340
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
23
Педерсен
Торе
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
18
Morten
Bjoerlo
20
Тагсет
Эдвард
41
Sverre
Halseth
Nypan
10
Хольсе
Карло
Бранн
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Русенборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

28 матчей

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

Т
0:2
Т
2:2
Т
3:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:1
ТМК
1:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
0:3
Т
2:1
С
0:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
5:2
Т
1:4
Т
4:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:6
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Среднее время на гол

74
60

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.21
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.71
1.61

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 1
Нильсен Сиверт 4 (2) 0.44
Frederik Boersting 1 0.11
Хорн Майер 1 0.11
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.11
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.11
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.11
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 2 0.22
Sverre Halseth Nypan 1 0.11
Хенриксен Маркус 1 0.11
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.11
Хольсе Карло 1 0.11
Перейра Адриан 1 0.11
Тагсет Эдвард 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Шелбред Пер-Сильян 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

4
3
Бранн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
3
21%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
21%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
4
57%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3

Результаты матчей

Бранн
Русенборг

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бранн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
4
1
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
1
8
4
5
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 8 1 0 26 - 8 25
2.
Бранн
 9 5 2 2 18 - 9 17
3.
Сарпсборг-08
 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
5.
Тромсё
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 8 4 2 2 11 - 12 14
7.
Лиллестрём
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Волеренга
 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Одд
 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 8 - 13 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
14.
Саннефьёрд
 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Хам-Кам
 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
10.
Лиллестрём
 0:0 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Лиллестрём
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 0:0 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 9 (4)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
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Топ нарушителей
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
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    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Ole Blomberg бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Бранн 3:1 Русенборг онлайн

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