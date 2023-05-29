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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Одд
1:1
Второй тайм: 76'
Стрёмсгодсет
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Стенгель Херман
1:0
60' Гол
Евтович Милан
1:1
62' Гол
Менерт Маркус

Ход матча

37'
0:0
Стенгель Херман
60'
Евтович Милан
(Овусу Соломон)
1:0
62'
1:1
Менерт Маркус
(Ипалибо Джек)
66'
Мидтскуген Оле-Эрик
Йоргенсен Филип
 
74'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Dennis Gjengaar
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стрёмсгодсет
3.50
4.00
4.06
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
3
Баккай
Йосеф
Бриан
6
Овусу
Леонард
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
24
Dennis
Gjengaar
8
Евтович
Милан
14
Валлем
Конрад
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
10
Стенгель
Херман
4
Грогард
Томас
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
77
Менерт
Маркус
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Одд
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Стрёмсгодсет

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
3:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.22
Валлем Конрад 1 0.11
Ингебритсен Микаэль 1 0.11
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.11
Томас Диого 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.25
Валсвик Густав 2 0.25
Менерт Маркус 2 0.25
Ханссен Сондре 1 0.13
Ипалибо Джек 1 0.13
Стенгель Херман 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 0
Томас Диого 2 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Овусу Леонард 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
2
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стрёмсгодсет
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
5
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
11
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
4
67%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Одд
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Одд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 9 8 1 0 23 - 7 25
2.
Бранн
 2:0 9 5 2 2 17 - 8 17
3.
Сарпсборг-08
 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 0:2 8 4 2 2 16 - 11 14
5.
Тромсё
 2:1 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 2:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Мольде
 5:0 9 4 1 4 20 - 12 13
8.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
9.
Волеренга
 0:2 8 3 1 4 12 - 13 10
10.
Одд
 1:1 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 7 - 12 9
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 0:5 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 1:2 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 1:3 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 2:0 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Стабек
 2:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Викинг
 0:2 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Русенборг
 0:2 5 2 1 2 4 - 6 7
8.
Стрёмсгодсет
 1:1 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Одд
 1:1 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 0:5 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 2:1 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 1:3 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 2:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Волеренга
 0:2 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 2:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 0:2 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Стабек
 2:0 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 5:0 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 0:2 4 0 2 2 3 - 6 2
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 0:5 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 1:2 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 1:3 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 8 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Стенгель Херман пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.03. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.03 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стрёмсгодсет
3.50
4.00
4.06
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Где смотреть матч Одд 1:1 Стрёмсгодсет онлайн

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Одд
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