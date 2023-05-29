Тур: 8. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Jan Morten Tennoey
1:1
Конец матча
0'
0:0
37' Не забитый пенальтиСтенгель Херман
1:0
60' ГолЕвтович Милан
1:1
62' ГолМенерт Маркус
75' Желтая карточкаТомас Диого
75' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
79' Желтая карточкаОвусу Леонард
90'+5
Ход матча
37'
0:0
60'
1:0
62'
1:1
75'
75'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Одд
Стрёмсгодсет
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.22
|Валлем Конрад
|1
|0.11
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.11
|Евтович Милан
|1
|0.11
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.11
|Томас Диого
|0
|0
|Овусу Соломон
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менерт Маркус
|3
|0.38
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.25
|Валсвик Густав
|2
|0.25
|Ипалибо Джек
|1
|0.13
|Ханссен Сондре
|1
|0.13
|Стенгель Херман
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Томас Диого
|3
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Результаты матчей
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
7
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
2
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стрёмсгодсет
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
1
50%
5
45%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
4
57%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Результаты матчей
Одд
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Одд
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
27
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|9.
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|9 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2