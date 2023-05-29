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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Одд
1:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Стенгель Херман
1:0
60' Гол
Евтович Милан
1:1
62' Гол
Менерт Маркус
75' Желтая карточка
Томас Диого
75' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
79' Желтая карточка
Овусу Леонард
90'+5

Ход матча

37'
0:0
Стенгель Херман
60'
Евтович Милан
(Овусу Соломон)
1:0
62'
1:1
Менерт Маркус
(Ипалибо Джек)
66'
Мидтскуген Оле-Эрик
Йоргенсен Филип
 
74'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Dennis Gjengaar
 
75'
Томас Диого
 
75'
 
Гулликсен Тобиас
76'
 
Jostein Ekeland
Менерт Маркус
76'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Ипалибо Джек
79'
Овусу Леонард
 
86'
Faniel Temesgen Tewelde
Евтович Милан
 
90'
 
Энерсен Оле
Гулликсен Тобиас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
3
Баккай
Йосеф
Бриан
6
Овусу
Леонард
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
24
Dennis
Gjengaar
8
Евтович
Милан
14
Валлем
Конрад
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
10
Стенгель
Херман
4
Грогард
Томас
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
77
Менерт
Маркус
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Одд
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Стрёмсгодсет

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
3:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.22
Валлем Конрад 1 0.11
Ингебритсен Микаэль 1 0.11
Евтович Милан 1 0.11
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.11
Томас Диого 0 0
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менерт Маркус 3 0.38
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.25
Валсвик Густав 2 0.25
Ипалибо Джек 1 0.13
Ханссен Сондре 1 0.13
Стенгель Херман 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Томас Диого 3 0
Хаген Стеффен 2 0
Овусу Соломон 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
7
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
2
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стрёмсгодсет
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
1
50%
5
45%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
4
57%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Одд
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Одд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 8 1 0 26 - 8 25
2.
Бранн
 9 5 2 2 18 - 9 17
3.
Сарпсборг-08
 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
5.
Тромсё
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 8 4 2 2 11 - 12 14
7.
Лиллестрём
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Волеренга
 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Одд
 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 8 - 13 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
14.
Саннефьёрд
 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Хам-Кам
 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
10.
Лиллестрём
 0:0 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Лиллестрём
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 0:0 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 9 (4)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
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Топ нарушителей
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      37'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Стенгель Херман пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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