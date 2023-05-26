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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: .
Будё-Глимт
 
Позже
Викинг
Прогнозы 48
Будё-Глимт 81.3% (39)
X 12.5% (6)
Викинг 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Викинг
1.44
5.62
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Будё-Глимт
Викинг

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

61.9%
4.8%
33.3%
13 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
5:3
ТМК
0:1
Т
5:4
Т
2:0
К
2:1
Т
1:3
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:4
Т
2:1
Т
3:4
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:0
Т
3:2
Т
3:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

2.45
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.9
1.82

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

2.19
1.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (1) 1
Мумбанья Фарис 6 0.75
Грёнбек Альберт 3 0.38
Ветлесен Уго 2 0.25
Мугиша Джоэл 1 0.13
Сёрли Сондре 1 0.13
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 3 0.43
Трипич Златко 3 (3) 0.43
Д'Агостино Николас 2 0.29
Бьёрсхоль Сондре 2 0.29
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.14
Паттинама Шейн 1 0.14
Patrick Yazbek 1 0.14
Бьярнасон Биркир 1 0.14
Лёкберг Кристоффер 1 0.14
Танген Харальд 1 0.14
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
13
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
7
33%
1
6%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
3
14%
8
50%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1
Викинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4

Результаты матчей

Будё-Глимт
Викинг

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
2.5
Больше Меньше
2
5
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Викинг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Будё-Глимт 81.3% (39)
    X 12.5% (6)
    Викинг 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Викинг
    1.44
    5.62
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Викинг онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Викинг

    Исход игры
    Будё-Глимт
    81.3% (39)
    Ничья
    12.5% (6)
    Викинг
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    43.8% (21)
    2:0 Будё-Глимт
    16.7% (8)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 Будё-Глимт
    8.3% (4)
    3:1 Будё-Глимт
    6.3% (3)
    1:2 Викинг
    4.2% (2)
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