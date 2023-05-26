Тур: 8. Стадион: Аспмира Стадион.
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История личных встреч
Будё-Глимт
Викинг
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
61.9%
4.8%
33.3%
13 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
2.45
1.8
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.9
1.82
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
2.19
1.81
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (1)
|1
|Мумбанья Фарис
|6
|0.75
|Грёнбек Альберт
|3
|0.38
|Ветлесен Уго
|2
|0.25
|Мугиша Джоэл
|1
|0.13
|Сёрли Сондре
|1
|0.13
|Берг Патрик
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свеннсен Сандер
|3
|0.43
|Трипич Златко
|3 (3)
|0.43
|Д'Агостино Николас
|2
|0.29
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.29
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.14
|Паттинама Шейн
|1
|0.14
|Patrick Yazbek
|1
|0.14
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.14
|Танген Харальд
|1
|0.14
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
13
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
7
33%
1
6%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
3
14%
8
50%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1
Викинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4
Результаты матчей
Будё-Глимт
Викинг
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
17
16
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Викинг
Исход игры
Будё-Глимт
81.3% (39)
Ничья
12.5% (6)
Викинг
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
43.8% (21)
2:0 Будё-Глимт
16.7% (8)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:0 Будё-Глимт
8.3% (4)
3:1 Будё-Глимт
6.3% (3)
1:2 Викинг
4.2% (2)
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