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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Мольде
5:0
Второй тайм: 74'
Саннефьёрд
0'
1:0
18' Гол
Брейвик Эмиль
2:0
27' Гол
Линнес Мартин
33' Желтая карточка
Бикоро Федерико
38' Желтая карточка
Фосс Сандер Моэн
3:0
49' Гол
Грёдем Магнус
51' Желтая карточка
Ian Smeulers
4:0
56' Гол
Брюнхильдсен Ола
5:0
66' Гол
Брюнхильдсен Ола

Ход матча

18'
Брейвик Эмиль
(Бериша Ветон)
1:0
27'
Линнес Мартин
(Грёдем Магнус)
2:0
33'
 
Бикоро Федерико
38'
 
Фосс Сандер Моэн
49'
Грёдем Магнус
3:0
51'
 
Ian Smeulers
56'
Брюнхильдсен Ола
(Маннсверк Сиверт)
4:0
56'
 
Нильссон Александер II
Бикоро Федерико
57'
 
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
66'
Брюнхильдсен Ола
(Хёуген Кристоффер)
5:0
71'
Эриксен Кристиан I
Брюнхильдсен Ола
 
72'
Хансен Беньямин
Синюан Шерифф
 
72'
Китолано Эрик
Брейвик Эмиль
 
72'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
7.10
7.20
47.20
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
2
Бьорнбак
Мартин
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
5
Бикоро
Федерико
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Мольде
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

20 матчей

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
5:0
Т
3:1
Т
3:3
Т
2:4
Т
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.33
2.38

Среднее время на гол

38
37

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

2.15
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 4 0.44
Грёдем Магнус 3 0.33
Линнес Мартин 3 0.33
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.33
Эйкрем Магнус 1 0.11
Эриксен Кристиан I 1 0.11
Хансен Беньямин 1 0.11
Брюнхильдсен Ола 1 0.11
Niklas Odegard 1 0.11
Бериша Ветон 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 1 0.13
Бикоро Федерико 1 0.13
Danilo Al-Saed 1 0.13
Эгели Ветле Валле 1 0.13
Youseff Chaib 1 0.13
Jesper Taaje 1 0.13

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Ian Smeulers 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
1
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
4
Мольде
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4
Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0

Результаты матчей

Мольде
Саннефьёрд

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мольде
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 9 8 1 0 23 - 7 25
2.
Бранн
 2:0 9 5 2 2 17 - 8 17
3.
Сарпсборг-08
 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 0:2 8 4 2 2 16 - 11 14
5.
Тромсё
 2:1 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 2:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Мольде
 5:0 9 4 1 4 20 - 12 13
8.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
9.
Волеренга
 0:2 8 3 1 4 12 - 13 10
10.
Одд
 1:1 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 7 - 12 9
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 0:5 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 1:2 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 1:3 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 2:0 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Стабек
 2:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Викинг
 0:2 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Русенборг
 0:2 5 2 1 2 4 - 6 7
8.
Стрёмсгодсет
 1:1 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Одд
 1:1 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 0:5 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 2:1 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 1:3 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 2:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Волеренга
 0:2 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 2:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 0:2 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Стабек
 2:0 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 5:0 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 0:2 4 0 2 2 3 - 6 2
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 0:5 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 1:2 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 1:3 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 8 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • 56'
    Маннсверк Сиверт сделал результативную передачу.
  • 56'
    Бикоро Федерико уходит с поля. Aleksander Damnjanovic Nilsson выходит вместо него
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Фосс Сандер Моэн получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      33'
      Бикоро Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Грёдем Магнус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Линнес Мартин бьет в цель!
    • 18'
      Бериша Ветон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Брейвик Эмиль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится ничьей.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мольде
    Ничья
    Саннефьёрд
    7.10
    7.20
    47.20
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    Где смотреть матч Мольде 5:0 Саннефьёрд онлайн

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