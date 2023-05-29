Тур: 8. Стадион: Акер. Зрители: 5617 Главный судья: Лиен Мариус
5:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолБрейвик Эмиль
2:0
27' ГолЛиннес Мартин
33' Желтая карточкаБикоро Федерико
38' Желтая карточкаФосс Сандер Моэн
3:0
49' ГолГрёдем Магнус
4:0
56' ГолБрюнхильдсен Ола
5:0
66' ГолБрюнхильдсен Ола
90'+4
Ход матча
18'
1:0
27'
2:0
33'
38'
49'
3:0
56'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 0
-
15 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
16 Wally Njie
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Мольде
Саннефьёрд
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
20 матчей
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.33
2.38
Среднее время на гол
38
37
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
2.15
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
41
62
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|4
|0.44
|Грёдем Магнус
|3
|0.33
|Линнес Мартин
|3
|0.33
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.33
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.22
|Эйкрем Магнус
|1
|0.11
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.11
|Хансен Беньямин
|1
|0.11
|Niklas Odegard
|1
|0.11
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.13
|Бикоро Федерико
|1
|0.13
|Danilo Al-Saed
|1
|0.13
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.13
|Youseff Chaib
|1
|0.13
|Jesper Taaje
|1
|0.13
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
1
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
4
Мольде
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Саннефьёрд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
16
1
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
100%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
5%
2
33%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
2
33%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4
Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0
Результаты матчей
Мольде
Саннефьёрд
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мольде
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
32
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
54
17
45
17
27
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|9.
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|9 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2