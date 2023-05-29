Тур: 8. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Сагги Рохит
Ход матча
8'
34'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Fillip Riise
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jacob Eng
-
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Стабек
Волеренга
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.19
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.29
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|4
|0.5
|Кабран Кевин
|2
|0.25
|Бакенга Мушага
|1
|0.13
|Педерсен Каспер
|1
|0.13
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.38
|Хоканс Даниэль
|3
|0.38
|Ятта Сиди
|3
|0.38
|Офкир Мохамед
|1
|0.13
|Риснаес Магнус
|1
|0.13
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
2
3
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
4
67%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1
Результаты матчей
Стабек
Волеренга
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Стабек
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|8
|1
|0
|23 - 7
|25
|2.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|3.
|3:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|5:0
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 13
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|7
|2
|0
|5
|10 - 19
|6
|14.
|0:5
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|1:3
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:5
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|5:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|0:5
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|8 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3