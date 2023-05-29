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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Стабек
2:1
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
8' Гол
Kasper Waarst Hoegh
2:0
34' Гол
Бакенга Мушага
51' Красная карточка
Крогстад Фредрик
77' Желтая карточка
Петтерссон Исак
82' Красная карточка
Пахоник Тобиас
2:1
83' Пенальти
Страндберг Стефан
90'+15

Ход матча

8'
Kasper Waarst Hoegh
(Несс Николай)
1:0
34'
Бакенга Мушага
(Педерсен Каспер)
2:0
46'
 
Jacob Eng
Хоканс Даниэль
46'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
Риснаес Магнус
51'
Крогстад Фредрик
 
52'
Геэльмуйден Херман
Бакенга Мушага
 
75'
Костадинов Калоян
Kasper Waarst Hoegh
 
77'
Петтерссон Исак
 
82'
Пахоник Тобиас
 
83'
2:1
Страндберг Стефан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
8
Эдвардс
Кертис
33
Пахоник
Тобиас
14
Крогстад
Фредрик
15
Оттесен
Стурла
47
Лукка
Жонатан
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Стабек
3-4-2-1
Волеренга
4-1-4-1

История личных встреч

Стабек
Волеренга

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
3:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
ТМК
4:2
Т
4:2
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
0:0
Т
3:2
Т
0:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
КН
4:1
Т
6:2
Т
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.19

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 4 0.5
Кабран Кевин 2 0.25
Бакенга Мушага 1 0.13
Педерсен Каспер 1 0.13
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.38
Хоканс Даниэль 3 0.38
Ятта Сиди 3 0.38
Офкир Мохамед 1 0.13
Риснаес Магнус 1 0.13
Страндберг Стефан 1 (1) 0.13
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

2
3
Стабек
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Волеренга
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
4
67%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1

Результаты матчей

Стабек
Волеренга

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стабек
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
4
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 8 1 0 26 - 8 25
2.
Бранн
 9 5 2 2 18 - 9 17
3.
Сарпсборг-08
 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
5.
Тромсё
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 8 4 2 2 11 - 12 14
7.
Лиллестрём
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Волеренга
 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Одд
 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 8 - 13 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
14.
Саннефьёрд
 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Хам-Кам
 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
10.
Лиллестрём
 0:0 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Лиллестрём
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 0:0 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 9 (4)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
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