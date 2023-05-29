Тур: 8. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Хауге Стейнар
0'
0:1
18' ГолГундерсен Йостейн
1:1
32' ГолЛейте Бруно
1:2
49' ГолЕнссен Андерс
69' Желтая карточкаDaniel Bassi
Ход матча
18'
32'
1:1
49'
62'
69'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
29 Sorry Diarra
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Daniel BassiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Хёугесунн
Тромсё
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.73
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.73
Среднее время на гол
51
123
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
1.74
0.74
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
121
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.13
|Лейте Бруно
|1
|0.13
|Oscar Krusnell
|1
|0.13
|Нжи Билал
|1
|0.13
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.13
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Теркильдсен Петер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|0.5
|Вестерлунн Никлас
|1 (1)
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.13
|Енссен Андерс
|1
|0.13
|Yaw Paintsil
|1
|0.13
|Daniel Bassi
|1
|0.13
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|1
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
0
2
Хёугесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2
Результаты матчей
Хёугесунн
Тромсё
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|8
|1
|0
|23 - 7
|25
|2.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|3.
|3:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|5:0
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 13
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|7
|2
|0
|5
|10 - 19
|6
|14.
|0:5
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|1:3
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:5
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|5:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|0:5
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|8 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3