  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Хёугесунн
1:2
Второй тайм: 77'
Тромсё
0'
0:1
18' Гол
Гундерсен Йостейн
1:1
32' Гол
Лейте Бруно
1:2
49' Гол
Енссен Андерс
69' Желтая карточка
Daniel Bassi

Ход матча

18'
0:1
Гундерсен Йостейн
(Антонсен Кент-Аре)
32'
Лейте Бруно
1:1
49'
1:2
Енссен Андерс
(Антонсен Кент-Аре)
62'
Sorry Diarra
Vegard Solheim
 
62'
Mikkel Hope
Нжи Билал
 
63'
Реесе Сёрен
Лейте Бруно
 
63'
 
Траоре Маи
Норхейм Рунар
69'
 
Daniel Bassi
72'
Troy Nyhammer
Паязити Адрион
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Тромсё
3.15
3.80
3.26
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
38
Vegard
Solheim
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
7
Теркильдсен
Петер
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
24
Daniel
Bassi
23
Норхейм
Рунар
8
Антонсен
Кент-Аре
22
Опсал
Сакариас
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Хёугесунн
4-2-3-1
Тромсё
5-4-1

История личных встреч

Хёугесунн
Тромсё

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.73

Среднее время на гол

51
123

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.74
0.74

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
121

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.13
Лейте Бруно 1 0.13
Oscar Krusnell 1 0.13
Нжи Билал 1 0.13
Sorry Diarra 1 (1) 0.13
Содерлунд Александер 0 0
Теркильдсен Петер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 4 (1) 0.5
Вестерлунн Никлас 1 (1) 0.13
Гундерсен Йостейн 1 0.13
Енссен Андерс 1 0.13
Yaw Paintsil 1 0.13
Daniel Bassi 1 0.13
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 2 0
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Daniel Bassi 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

0
2
Хёугесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Тромсё

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 9 8 1 0 23 - 7 25
2.
Бранн
 2:0 9 5 2 2 17 - 8 17
3.
Сарпсборг-08
 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 0:2 8 4 2 2 16 - 11 14
5.
Тромсё
 2:1 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 2:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Мольде
 5:0 9 4 1 4 20 - 12 13
8.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
9.
Волеренга
 0:2 8 3 1 4 12 - 13 10
10.
Одд
 1:1 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 7 - 12 9
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 0:5 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 1:2 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 1:3 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 2:0 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Стабек
 2:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Викинг
 0:2 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Русенборг
 0:2 5 2 1 2 4 - 6 7
8.
Стрёмсгодсет
 1:1 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Одд
 1:1 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 0:5 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 2:1 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 1:3 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 2:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Волеренга
 0:2 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 2:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 0:2 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Стабек
 2:0 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 5:0 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 0:2 4 0 2 2 3 - 6 2
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 0:5 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 1:2 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 1:3 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 8 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Енссен Андерс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Тромсё
3.15
3.80
3.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Тромсё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Тромсё
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 