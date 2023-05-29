  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 3807 Главный судья: Хауге Стейнар
Хёугесунн
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
18' Гол
Гундерсен Йостейн
1:1
32' Гол
Лейте Бруно
1:2
49' Гол
Енссен Андерс
69' Желтая карточка
Daniel Bassi
90' Желтая карточка
Траоре Маи
90' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
90' Желтая карточка
Gaute Helstrup
90'+10

Ход матча

18'
0:1
Гундерсен Йостейн
(Антонсен Кент-Аре)
32'
Лейте Бруно
1:1
49'
1:2
Енссен Андерс
(Антонсен Кент-Аре)
62'
Mikkel Hope
Vegard Solheim
 
62'
Sorry Diarra
Нжи Билал
 
62'
Реесе Сёрен
Лейте Бруно
 
64'
 
Траоре Маи
Норхейм Рунар
69'
 
Daniel Bassi
72'
Troy Nyhammer
Паязити Адрион
 
76'
 
Коскела Миика
Енссен Андерс
85'
 
Нильсен Лассе
Эйванн Каспер
85'
 
Хафстад Тобиас
Yaw Paintsil
90'
 
Траоре Маи
90'
 
Гундерсен Йостейн
90'
 
Gaute Helstrup

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сельвик
Эгиль
38
Vegard
Solheim
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
7
Теркильдсен
Петер
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
24
Daniel
Bassi
23
Норхейм
Рунар
8
Антонсен
Кент-Аре
22
Опсал
Сакариас
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Хёугесунн
4-2-3-1
Тромсё
5-4-1

История личных встреч

Хёугесунн
Тромсё

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.73

Среднее время на гол

51
123

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.74
0.74

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
121

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.13
Лейте Бруно 1 0.13
Oscar Krusnell 1 0.13
Нжи Билал 1 0.13
Sorry Diarra 1 (1) 0.13
Содерлунд Александер 0 0
Теркильдсен Петер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 4 (1) 0.5
Вестерлунн Никлас 1 (1) 0.13
Гундерсен Йостейн 1 0.13
Енссен Андерс 1 0.13
Yaw Paintsil 1 0.13
Daniel Bassi 1 0.13
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

0
2
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Тромсё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Тромсё

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 8 1 0 26 - 8 25
2.
Бранн
 9 5 2 2 18 - 9 17
3.
Сарпсборг-08
 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
5.
Тромсё
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 8 4 2 2 11 - 12 14
7.
Лиллестрём
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Волеренга
 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Одд
 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 8 - 13 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
14.
Саннефьёрд
 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Хам-Кам
 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
10.
Лиллестрём
 0:0 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Лиллестрём
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 0:0 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 9 (4)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Антонсен Кент-Аре сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Енссен Андерс бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Тромсё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     