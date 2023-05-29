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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Сарпсборг-08
3:1
Второй тайм: 76'
Олесунн
0'
1:0
19' Гол
Christopher Bonsu Baah
2:0
36' Гол
Солтведт Йоахим
2:1
39' Гол
Атанга Исаак
58' Желтая карточка
Фельман Давид
3:1
68' Гол
Утвик Бьорн

Ход матча

19'
Christopher Bonsu Baah
(Мартинссон-Нгуали Серж)
1:0
36'
Солтведт Йоахим
(Тибблинг Симон)
2:0
39'
2:1
Атанга Исаак
(Сегберг Эрленд)
58'
 
Фельман Давид
67'
 
Карлсбакк Маркус
Лундинг Каспер
67'
 
Bjoern Martin Kristiansen
Эбийе Мозес
68'
Утвик Бьорн
(Солтведт Йоахим)
3:1
70'
Упсет Кристиан
Тибблинг Симон
 
70'
Торп Виктор
Андерсен Йеппе
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Олесунн
1.59
5.50
6.00
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
90
Christopher
Bonsu
Baah
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
I
6
Сегберг
Эрленд
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
7
Лундинг
Каспер
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Олесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Олесунн

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:3
Т
1:2
Т
0:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:0
Т
3:1
Т
0:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утвик Бьорн 3 0.38
Солтведт Йоахим 2 0.25
Упсет Кристиан 2 0.25
Майгор Миккел 1 0.13
Торп Виктор 1 0.13
Christopher Bonsu Baah 1 0.13
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.33
Эбийе Мозес 1 (1) 0.11
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Christopher Bonsu Baah 2 0
Майгор Миккел 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Скиппер Антон 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду I 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
3
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Мольде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Олесунн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
7
3
4
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 9 8 1 0 23 - 7 25
2.
Бранн
 2:0 9 5 2 2 17 - 8 17
3.
Сарпсборг-08
 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 0:2 8 4 2 2 16 - 11 14
5.
Тромсё
 2:1 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 2:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Мольде
 5:0 9 4 1 4 20 - 12 13
8.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
9.
Волеренга
 0:2 8 3 1 4 12 - 13 10
10.
Одд
 1:1 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 7 - 12 9
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 0:5 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 1:2 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 1:3 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 2:0 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Стабек
 2:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Викинг
 0:2 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Русенборг
 0:2 5 2 1 2 4 - 6 7
8.
Стрёмсгодсет
 1:1 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Одд
 1:1 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 0:5 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 2:1 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 1:3 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 2:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 3:1 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Волеренга
 0:2 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 2:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 0:2 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Стабек
 2:0 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 5:0 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 0:2 4 0 2 2 3 - 6 2
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 0:5 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 1:2 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 1:3 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 8 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Сарпсборг-08
    Ничья
    Олесунн
    1.59
    5.50
    6.00
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    Где смотреть матч Сарпсборг-08 3:1 Олесунн онлайн

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    Сарпсборг-08
    Олесунн
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