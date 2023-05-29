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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Брондбю
2:0
Первый тайм: 31'
Нордшелланн

Ход матча

2'
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)
1:0
24'
Квистгарден Матиас
(Валлис Николай)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Нордшелланн
3.76
4.14
3.50
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
29
Mario
Dorgeles
6
Кристенсен
Якоб
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
Брондбю
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Нордшелланн

31 матч

96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

93.5%
16.1%
29 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
12.9%
9.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

52 матча

57.7%
17.3%
25%
30 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.8%
26.9%
17.3%
29 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
24 победы 12 ничьих 16 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

2.41
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

86
76

Голов в среднем за матч

1.65
1.46

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 12 (2) 0.39
Квистгарден Матиас 3 0.1
Эвьен Хэкон 3 0.1
Слимане Анис 3 0.1
Oscar Schwartau 3 0.1
Хедлунд Симон 2 0.06
Радошевич Йосип 2 (2) 0.06
Каппис Кристиан 2 0.06
Васс Даниэль 1 0.03
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Махсо Андреас 1 (1) 0.03
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Хермансен Мадс 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 11 (1) 0.35
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.32
Диоманде Мохаммед 5 0.16
Фагир Вахид 4 0.13
Хансен Эмилиано 3 0.1
Беньямин Нюгрен 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.06
Фресе Мартин 2 0.06
Lasso Coulibaly 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Асконе Рокко 2 0.06
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Хансен Киан 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 1
Шиембе Кевин 6 1
Слимане Анис 6 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Винтер Фредерик 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0
Ibrahim Osman 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Нордшелланн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
7
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

13
34
Брондбю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Нордшелланн
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

21
41

Голы по времени матча

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
22%
4
24%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
22%
6
35%
76-90

Пропущено

27
14
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
9
33%
4
29%
61-75
5
19%
6
43%
76-90

Забито

17
34
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
6
18%
1-15
3
18%
5
15%
16-30
5
29%
29%
4
12%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
3
18%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
5
24%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
6
29%
6
43%
76-90

Забито

40
51
20 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
5
13%
10
20%
1-15
5
13%
5
10%
16-30
10
25%
8
16%
31-45
7
18%
4
8%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
8
20%
16
31%
76-90

Пропущено

48
28
21 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 24
9
19%
2
7%
1-15
5
10%
3
11%
16-30
7
15%
3
11%
31-45
3
6%
2
7%
46-60
13
27%
6
21%
61-75
11
23%
12
43%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Нордшелланн

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
14
16
5
25
2.5
8
22
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 0:2 31 15 9 7 49 - 32 54
3.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 2:0 31 12 7 12 42 - 48 43
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:2 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 2:0 16 7 3 6 24 - 28 24
6.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 2:0 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 0:2 16 4 7 5 17 - 16 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 27%, Норшеланн: 73%.
  • Угловой
    30'
    Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 30'
    Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
  • 30'
    Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 30'
    Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 29'
    Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.
  • 29'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 28'
    Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 28'
    Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Омойджуфано Охи из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
  • Офсайд
    25'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: Брондбю: 26%, Норшеланн: 74%.
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    • 24'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О О О Л - Квистгарден Матиас из команды Брондбю с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 24'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 23'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Хансен Андреас III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 19'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 17%, Норшеланн: 83%.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      14'
      Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 18%, Норшеланн: 82%.
    • 9'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Омойджуфано Охи
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 14%, Норшеланн: 86%.
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Mario Dorgeles.
    • 3'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      Менса Кевин сделал ключевой пас для гола!
    • 2'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!
    • 2'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 2'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Нордшелланн
    3.76
    4.14
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брондбю 2:0 Нордшелланн онлайн

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