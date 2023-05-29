Тур: 31. Стадион: Брондбю. Главный судья: Sandi Putros
2:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
2'
24'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
15
Риверос
Блас
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Нордшелланн
31 матч
96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
93.5%
16.1%
29 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.4%
12.9%
9.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
52 матча
57.7%
17.3%
25%
30 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.8%
26.9%
17.3%
29 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
24 победы 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
50
Голов в среднем за матч
2.41
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.1
1.18
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
86
76
Голов в среднем за матч
1.65
1.46
Тотал матчей
2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|12 (2)
|0.39
|Квистгарден Матиас
|3
|0.1
|Эвьен Хэкон
|3
|0.1
|Слимане Анис
|3
|0.1
|Oscar Schwartau
|3
|0.1
|Хедлунд Симон
|2
|0.06
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.06
|Каппис Кристиан
|2
|0.06
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Хермансен Мадс
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|11 (1)
|0.35
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.32
|Диоманде Мохаммед
|5
|0.16
|Фагир Вахид
|4
|0.13
|Хансен Эмилиано
|3
|0.1
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.06
|Фресе Мартин
|2
|0.06
|Lasso Coulibaly
|2
|0.06
|Хансен Мадс
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Асконе Рокко
|2
|0.06
|Adamo Nagalo
|1
|0.03
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|1
|Шиембе Кевин
|6
|1
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Винтер Фредерик
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|7
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Ibrahim Osman
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Нордшелланн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
7
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
13
34
Брондбю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Нордшелланн
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
21
41
Голы по времени матча
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
22%
4
24%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
22%
6
35%
76-90
Пропущено
27
14
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
9
33%
4
29%
61-75
5
19%
6
43%
76-90
Забито
17
34
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
6
18%
1-15
3
18%
5
15%
16-30
5
29%
29%
4
12%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
3
18%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
5
24%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
6
29%
6
43%
76-90
Забито
40
51
20 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
5
13%
10
20%
1-15
5
13%
5
10%
16-30
10
25%
8
16%
31-45
7
18%
4
8%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
8
20%
16
31%
76-90
Пропущено
48
28
21 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 24
9
19%
2
7%
1-15
5
10%
3
11%
16-30
7
15%
3
11%
31-45
3
6%
2
7%
46-60
13
27%
6
21%
61-75
11
23%
12
43%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1
Результаты матчей
Брондбю
Нордшелланн
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
105
312
69
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
411
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1020
1416
525
822
129
228
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|0:2
|31
|15
|9
|7
|49 - 32
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|2:0
|31
|12
|7
|12
|42 - 48
|43
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|12
|12
|7
|51 - 37
|48
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|31
|10
|8
|13
|43 - 49
|38
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|31
|6
|9
|16
|34 - 44
|27
|6.
|31
|6
|9
|16
|30 - 49
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|2:0
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|0:2
|16
|4
|7
|5
|17 - 16
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6