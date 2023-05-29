Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Брондбю

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

15' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

12' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

2' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс

2' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля