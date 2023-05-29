Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Брондбю , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновлен

48' Хермансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин

47' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

41' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Омойджуфано Охи выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.

40' Матч возобновлен

39' Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде

38' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

38' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Удар от ворот произведет Брондбю

36' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Валлис Николай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

29' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Удар от ворот произведет Брондбю

25' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

24' Г О О О О О О Л - Квистгарден Матиас из команды Брондбю с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

24' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин

23' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хансен Андреас III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Брондбю

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

15' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

12' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

2' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс

2' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля