  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Брондбю
5:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
2' Гол
Омойджуфано Охи
2:0
24' Гол
Квистгарден Матиас
45' Желтая карточка
Шиембе Кевин
3:0
49' Гол
Квистгарден Матиас
3:1
72' Гол
Ernest Nuamah
4:1
76' Гол
Квистгарден Матиас
5:1
90' Гол
Oscar Schwartau
90'+5

Ход матча

2'
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)
1:0
24'
Квистгарден Матиас
(Валлис Николай)
2:0
45'
Шиембе Кевин
 
49'
Квистгарден Матиас
(Эвьен Хэкон)
3:0
55'
Винтер Фредерик
Шиембе Кевин
 
62'
 
Ibrahim Osman
Диоманде Мохаммед
69'
 
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
70'
 
Lasso Coulibaly
Вилладсен Оливер
72'
3:1
Ernest Nuamah
73'
Себулонсен Себастьян
Менса Кевин
 
73'
Греве Матиас
Эвьен Хэкон
 
76'
Квистгарден Матиас
4:1
81'
Слимане Анис
Радошевич Йосип
 
81'
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
 
83'
 
Magnus Munck
Mario Dorgeles
84'
 
Хансен Мадс
Беньямин Нюгрен
90'
Oscar Schwartau
(Квистгарден Матиас)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 362 Количество передач 644
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
29
Mario
Dorgeles
6
Кристенсен
Якоб
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
Брондбю
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Нордшелланн

31 матч

96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

93.5%
16.1%
29 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
12.9%
9.7%
24 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

52 матча

57.7%
17.3%
25%
30 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.8%
26.9%
17.3%
29 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
24 победы 12 ничьих 16 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

2.41
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

86
76

Голов в среднем за матч

1.65
1.46

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 12 (2) 0.39
Квистгарден Матиас 6 0.19
Oscar Schwartau 4 0.13
Эвьен Хэкон 3 0.1
Слимане Анис 3 0.1
Хедлунд Симон 2 0.06
Радошевич Йосип 2 (2) 0.06
Каппис Кристиан 2 0.06
Васс Даниэль 1 0.03
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Махсо Андреас 1 (1) 0.03
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Хермансен Мадс 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 12 (1) 0.39
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.32
Диоманде Мохаммед 5 0.16
Фагир Вахид 4 0.13
Хансен Эмилиано 3 0.1
Беньямин Нюгрен 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.06
Фресе Мартин 2 0.06
Lasso Coulibaly 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Асконе Рокко 2 0.06
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Хансен Киан 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 7 1
Васс Даниэль 6 1
Слимане Анис 6 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Винтер Фредерик 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0
Ibrahim Osman 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Брондбю
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Нордшелланн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
8
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Нордшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

13
34
Брондбю
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Нордшелланн
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

21
42

Голы по времени матча

Забито

28
18
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
21%
4
22%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
7
25%
6
33%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
10
36%
4
21%
61-75
5
18%
8
42%
76-90

Забито

17
34
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
0
0%
6
18%
1-15
3
18%
5
15%
16-30
5
29%
29%
4
12%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
3
18%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
5
24%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
6
29%
6
43%
76-90

Забито

45
52
22 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
6
13%
10
19%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
10
22%
8
15%
31-45
8
18%
4
8%
46-60
5
11%
9
17%
61-75
10
22%
16
31%
76-90

Пропущено

49
33
21 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 25
9
18%
3
9%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
7
14%
3
9%
31-45
3
6%
3
9%
46-60
14
29%
6
18%
61-75
11
22%
14
42%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Нордшелланн

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
10
5
4
12
2.5
6
9
2
14
3.5
2
13
2
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
11
20
1.5
14
17
6
25
2.5
8
23
2
29
3.5
2
29
2
29
4.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
  • Описание гола
    94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 93'
    Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лауритсен Расмус
  • 93'
    Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Ernest Nuamah нанес удар в каркас ворот!
  • 93'
    Квистгарден Матиас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Oscar Schwartau из команды Брондбю забил фантастический гол левой пяткой!
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Ibrahim Osman задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 89'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      87'
      Magnus Munck навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ernest Nuamah и попал в каркас ворот!
    • 87'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Oscar Schwartau из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 85'
      Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 85'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 84'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 83'
      Тактическая замена. Mario Dorgeles уходит с поля и его заменяет Magnus Munck
    • Офсайд
      83'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 83'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      82'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Адамо Нагало.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Тактическая замена. Омойджуфано Охи уходит с поля и его заменяет Oscar Schwartau
    • 81'
      Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Слимане Анис
    • Фол, нарушение
      81'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Греве Матиас пострадал.
    • 80'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      80'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 80'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 80'
      Хорошую попытку сделал Ibrahim Osman. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 78'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 78'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Хансен Андреас III плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      76'
      Г О О О О О Л - Квистгарден Матиас из команды Брондбю легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 76'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 76'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 75'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 73'
      Тактическая замена. Эвьен Хэкон уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
    • 73'
      Тактическая замена. Менса Кевин уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen
    • 72'
      Радошевич Йосип плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      72'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 71'
      Радошевич Йосип ошибается в защите.
    • Офсайд
      71'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 71'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ibrahim Osman нанес удар в каркас ворот!
    • 70'
      Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 70'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 69'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
    • 69'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 67'
      Лауритсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Mario Dorgeles.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 66'
      Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 65'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Контроль мяча: Брондбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 65'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 64'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      63'
      Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Ibrahim Osman
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Валлис Николай из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • 61'
      Лауритсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 61'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Валлис Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 60'
      Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Менса Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 58'
      Mario Dorgeles нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      56'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю в офсайде
    • 56'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 55'
      Тактическая замена. Шиембе Кевин уходит с поля и его заменяет Винтер Фредерик
    • 54'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 54'
      Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Омойджуфано Охи
    • 52'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 49'
      Эвьен Хэкон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!
    • 49'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Валлис Николай
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Шанс! Омойджуфано Охи из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 47'
      Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Риверос Блас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Брондбю, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • Угловой
      49'
      Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Хермансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
    • 47'
      Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      47'
      Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 46'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 45'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 43'
      Эвьен Хэкон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      43'
      Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Брондбю начинает контратаку
    • 42'
      Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 41'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 41'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Омойджуфано Охи выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.
    • 40'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 40'
      Контроль мяча: Брондбю: 29%, Норшеланн: 71%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      39'
      Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      39'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде
    • 38'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 38'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 36'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 35'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи.
    • 35'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Валлис Николай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      32'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Квистгарден Матиас
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 30'
      Контроль мяча: Брондбю: 27%, Норшеланн: 73%.
    • Угловой
      30'
      Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Даниэль Свенссон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Омойджуфано Охи из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • Офсайд
      25'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 26%, Норшеланн: 74%.
    • 24'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О О О Л - Квистгарден Матиас из команды Брондбю с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 24'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 23'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Хансен Андреас III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 19'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 17%, Норшеланн: 83%.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      14'
      Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 18%, Норшеланн: 82%.
    • 9'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Омойджуфано Охи
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 14%, Норшеланн: 86%.
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Mario Dorgeles.
    • 3'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      Менса Кевин сделал ключевой пас для гола!
    • 2'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!
    • 2'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 2'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 5:1 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     