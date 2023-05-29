Тур: 10. Стадион: Стора Валла.
1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
11' Гол в свои воротаSeid Korac
13' Желтая карточкаSeid Korac
15' Желтая карточкаLeo Jansson
41' Желтая карточкаЛушаку Исмет
1:1
63' ГолElyas Bouzaiene
Ход матча
11'
0:1
13'
15'
41'
63'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
15
Seid
Korac
43
Лукич
Стоян
22
Leo
Jansson
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
-
22 Leo JanssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Дегерфорс
Варберг БоИС
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.5
Среднее время на гол
69
180
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|3
|0.27
|Эрквист Расмус
|3
|0.27
|Diego Campos2
|2 (1)
|0.18
|Гравиус Христос
|1
|0.09
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.09
|Павлович Дамьян
|1
|0.09
|Салмон Джастин
|1
|0.09
|Oscar Wallin
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Ру Люк
|1
|0.1
|Eliton Junior
|1
|0.1
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.1
|Альфонси Оливер
|1
|0.1
|Dion Krasniqi
|1
|0.1
|Oemuer Pektas
|1
|0.1
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Seid Korac
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Diego Campos2
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Станисич Оливер
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Leo Jansson
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Maxime Sainte
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
|Yassine El Ouatki
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
5
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
0
1
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
3
30%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
12%
5
28%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
6
23%
6
33%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
1
4%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3
Результаты матчей
Дегерфорс
Варберг БоИС
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
46
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|2:1
|11
|7
|1
|3
|27 - 13
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|8.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|1:0
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|11.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|1:2
|10
|1
|4
|5
|11 - 11
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|16.
|1:1
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 3
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|8.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|1:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4