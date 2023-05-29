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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Дегерфорс
1:1
Второй тайм: 65'
Варберг БоИС
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Seid Korac
13' Желтая карточка
Seid Korac
15' Желтая карточка
Leo Jansson
41' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:1
63' Гол
Elyas Bouzaiene

Ход матча

11'
0:1
Seid Korac
13'
Seid Korac
 
15'
 
Leo Jansson
41'
 
Лушаку Исмет
46'
Гваргис Питер
Seid Korac
 
63'
Elyas Bouzaiene
(Гранат Густав)
1:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Варберг БоИС
6.80
4.00
4.90
Все Коэффициенты
25
Jonas
Olsson
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
43
Лукич
Стоян
22
Leo
Jansson
18
Линднер
Йоаким
38
Сверриссон
Оскар
5
Vinicius
Nogueira
10
Лушаку
Исмет
7
Транберг
Робин
21
Карлссон
Виктор
6
Filipe
Sisse
37
Dion
Krasniqi
45
Maxime
Sainte
Дегерфорс
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
Варберг БоИС

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 3 0.27
Эрквист Расмус 3 0.27
Diego Campos2 2 (1) 0.18
Гравиус Христос 1 0.09
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.09
Павлович Дамьян 1 0.09
Салмон Джастин 1 0.09
Oscar Wallin 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.1
Eliton Junior 1 0.1
Аль-Хамлави Ассад 1 0.1
Альфонси Оливер 1 0.1
Dion Krasniqi 1 0.1
Oemuer Pektas 1 0.1
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Seid Korac 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Гравиус Христос 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Diego Campos2 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Станисич Оливер 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Leo Jansson 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Maxime Sainte 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
5
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

0
1
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
3
30%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
12%
5
28%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
6
23%
6
33%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
1
4%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3

Результаты матчей

Дегерфорс
Варберг БоИС

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
1
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 2:1 11 7 1 3 27 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 1:0 10 4 0 6 8 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 0:1 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Дегерфорс
 1:1 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 1:2 10 1 4 5 11 - 11 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 1:1 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 2:1 6 5 0 1 19 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 1:1 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 0:1 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 1:2 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 2:1 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Гётеборг
 1:2 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Хаммарбю
 0:1 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 1:1 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Гранат Густав сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Elyas Bouzaiene бьет в цель!
  • 46'
    Сеид Корац уходит с поля. Гваргис Питер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Leo Frigell Jansson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сеид Корац уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Дегерфорс
Ничья
Варберг БоИС
6.80
4.00
4.90
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