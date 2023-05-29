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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2594
Дегерфорс
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Seid Korac
13' Желтая карточка
Seid Korac
15' Желтая карточка
Leo Jansson
41' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:1
63' Гол
Elyas Bouzaiene
72' Желтая карточка
Maxime Sainte
83' Желтая карточка
Транберг Робин
85' Желтая карточка
Перссон Хоаким
87' Желтая карточка
Эрквист Расмус
90' Желтая карточка
Альфонси Оливер
90' Красная карточка
Гравиус Христос
90'+13

Ход матча

11'
0:1
Seid Korac
13'
Seid Korac
 
15'
 
Leo Jansson
41'
 
Лушаку Исмет
46'
Гваргис Питер
Seid Korac
 
63'
Elyas Bouzaiene
(Гранат Густав)
1:1
64'
 
Yassine El Ouatki
Filipe Sisse
64'
 
Ле Ру Люк
Leo Jansson
72'
 
Maxime Sainte
73'
 
Дальстрём Никлас
Карлссон Виктор
73'
 
Альфонси Оливер
Лушаку Исмет
83'
Бэсси Форчун
Вукоевич Диян
 
83'
 
Транберг Робин
83'
 
Сильверхолт Оливер
Транберг Робин
85'
 
Перссон Хоаким
87'
Эрквист Расмус
 
90'
 
Альфонси Оливер
90'
Гравиус Христос
 
90'
Салмон Джастин
Diego Campos2
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
25
Jonas
Olsson
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
43
Лукич
Стоян
22
Leo
Jansson
18
Линднер
Йоаким
38
Сверриссон
Оскар
5
Vinicius
Nogueira
10
Лушаку
Исмет
7
Транберг
Робин
21
Карлссон
Виктор
6
Filipe
Sisse
37
Dion
Krasniqi
45
Maxime
Sainte
Дегерфорс
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
Варберг БоИС

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 3 0.27
Эрквист Расмус 3 0.27
Diego Campos2 2 (1) 0.18
Гравиус Христос 1 0.09
Elyas Bouzaiene 1 0.09
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.09
Павлович Дамьян 1 0.09
Салмон Джастин 1 0.09
Гранат Густав 0 0
Oscar Wallin 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.1
Eliton Junior 1 0.1
Аль-Хамлави Ассад 1 0.1
Альфонси Оливер 1 0.1
Dion Krasniqi 1 0.1
Oemuer Pektas 1 0.1
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 2 1
Павлович Дамьян 3 0
Seid Korac 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Diego Campos2 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Транберг Робин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Maxime Sainte 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Станисич Оливер 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Leo Jansson 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
5
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

0
1
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
3
30%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
2
29%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

26
20
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
12%
6
30%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
6
23%
6
30%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
1
4%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3

Результаты матчей

Дегерфорс
Варберг БоИС

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
1
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 11 - 13 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
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    • Описание гола
      63'
      Г О О О О Л - Elyas Bouzaiene бьет в цель!
    • 46'
      Сеид Корац уходит с поля. Гваргис Питер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Leo Frigell Jansson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Сеид Корац уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС онлайн

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