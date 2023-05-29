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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Хаммарбю
0:1
Второй тайм: 63'
Вернаму
0'
50' Желтая карточка
Странд Симон
0:1
53' Гол
Энгвалль Густав
62' Желтая карточка
Hampus Naesstroem

Ход матча

50'
Странд Симон
 
53'
0:1
Энгвалль Густав
(Йоханссон Оскар)
56'
Садику Лорет
Alper Demirol
 
56'
Jusef Erabi
Миккельсен Эугуст
 
62'
 
Hampus Naesstroem
63'
 
Берг Виктор
Адеми Альбион

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Вернаму
4.85
4.14
5.45
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
5
Теки
Тесфальдет
38
Маджед
Монтадер
9
Налич
Ади
17
Миккельсен
Эугуст
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
8
Адеми
Альбион
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
Хаммарбю
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Вернаму

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.27
Джуканович Виктор 3 0.27
Садику Лорет 1 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.09
Налич Ади 1 0.09
Маркус Карлссон 1 0.09
Нильссон Джоэл 1 0.09
Миккельсен Эугуст 1 0.09
Маджед Монтадер 1 0.09
Nathaniel Adjei 1 0.09
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 2 0.2
Бастос Марко 2 (1) 0.2
Йоханссон Оскар 1 0.1
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Куртулус Эдвин 2 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
4
Хаммарбю
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2
Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Вернаму

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
1
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
1
8
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 2:1 11 7 1 3 27 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 1:0 10 4 0 6 8 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 0:1 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Дегерфорс
 1:1 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 1:2 10 1 4 5 11 - 11 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 1:1 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 2:1 6 5 0 1 19 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 1:1 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 0:1 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 1:2 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 2:1 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Гётеборг
 1:2 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Хаммарбю
 0:1 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 1:1 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Хаммарбю
Ничья
Вернаму
4.85
4.14
5.45
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