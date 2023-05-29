Тур: 10. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 19420
0'
50' Желтая карточкаСтранд Симон
0:1
53' ГолЭнгвалль Густав
62' Желтая карточкаHampus Naesstroem
0:2
79' ГолAlbin Lohikangas
90'+5
Ход матча
50'
53'
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Хаммарбю
Вернаму
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.27
|Джуканович Виктор
|3
|0.27
|Садику Лорет
|1
|0.09
|Теки Тесфальдет
|1
|0.09
|Налич Ади
|1
|0.09
|Маркус Карлссон
|1
|0.09
|Нильссон Джоэл
|1
|0.09
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.09
|Маджед Монтадер
|1
|0.09
|Nathaniel Adjei
|1
|0.09
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|3
|0.3
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.2
|Йоханссон Оскар
|1
|0.1
|Albin Lohikangas
|1
|0.1
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|3
|1
|Куртулус Эдвин
|2
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
1
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
4
Хаммарбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2
Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Вернаму
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
56
28
29
19
110
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4