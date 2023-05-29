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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 19420
Хаммарбю
0:2
Конец матча
Вернаму
0'
50' Желтая карточка
Странд Симон
0:1
53' Гол
Энгвалль Густав
62' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
0:2
79' Гол
Albin Lohikangas
90'+5

Ход матча

50'
Странд Симон
 
53'
0:1
Энгвалль Густав
(Йоханссон Оскар)
56'
Садику Лорет
Alper Demirol
 
56'
Jusef Erabi
Миккельсен Эугуст
 
62'
 
Hampus Naesstroem
63'
 
Берг Виктор
Адеми Альбион
67'
Нильссон Джоэл
Странд Симон
 
74'
 
Evaldo Neto
Зелькович Айдин
74'
 
Винст Фредди
Hampus Naesstroem
79'
0:2
Albin Lohikangas
(Энгвалль Густав)
84'
Саиди Абдельрахман
Теки Тесфальдет
 
84'
Saidou Alioum
Маджед Монтадер
 
90'
 
Jesper Dickman
Йоханссон Оскар
90'
 
Бастос Марко
Энгвалль Густав

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
5
Теки
Тесфальдет
38
Маджед
Монтадер
9
Налич
Ади
17
Миккельсен
Эугуст
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
8
Адеми
Альбион
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
Хаммарбю
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Вернаму

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.27
Джуканович Виктор 3 0.27
Садику Лорет 1 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.09
Налич Ади 1 0.09
Маркус Карлссон 1 0.09
Нильссон Джоэл 1 0.09
Миккельсен Эугуст 1 0.09
Маджед Монтадер 1 0.09
Nathaniel Adjei 1 0.09
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 3 0.3
Бастос Марко 2 (1) 0.2
Йоханссон Оскар 1 0.1
Albin Lohikangas 1 0.1
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 3 1
Куртулус Эдвин 2 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
4
Хаммарбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2
Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Вернаму

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 11 - 13 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
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    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Энгвалль Густав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      50'
      Странд Симон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 0:2 Вернаму онлайн

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