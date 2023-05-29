В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, повышенную передачу с первых минут никто не собирается включать.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! МИККЕЛЬ РЮГОР! Первый же подход хозяев оказывается удачным! Защитники "Гетёборга" прервали проникающий пас Ромео, однако мяч отскочил на набежавшего Рюгора, который в касание с 13 метров расстрелял цель!

Неплохая результативность в сегодняшнем матче, далеко не всегда дерби Гётеборга оказываются верховыми.

Нашлась работа для одного из помощников главного арбитра, офсайд зафиксирован у Ромео на левом фланге атаки.

Позиционно атакует в эти минуты "Хеккен", долгое время контролируя мяч на подступах к штрафной, закончилась эта акция дальним ударом Рюгора, которому сильно не хватило точности.

Через левый фланг проводит свою атаку команда в бело-синих цветах, однако Вендт забирается в небольшой офсайд.

Второй тайм начался! Замена у хозяев - Симон Сандберг появляется на поле вместо Кристоффера Хансена.

Пока не спешит с карточками главный арбитр встречи, хотя фол Ларсена можно было расценить как срыв перспективной атаки.

Теперь пришла очередь "Гётеборга" исполнить угловой, однако "стандарты" пока не клеются ни у одной из команд.

Ховланд в подкате выбивает мяч за боковую, но при этом срубает соперника, вот и первое предупреждение у нас.

Успевают гости создать еще один острый момент! Норлин пробивал из пределов штрафной, Абрахамссон отбил мяч перед собой, а Берга на добивании опередил соперник!

Фридрикссон с фолом останавливает прорыв Норлина по флангу, такими темпами недалеко и до желтых карточек.

Вендт со штрафного исполнил подачу к 11-метровой отметке, но внимательно сыграл на втором этаже один из игроков "Хеккена". Массированное наступление "Гетёборга" включило в себя еще несколько забросов в штрафную, но без ударов.

Теперь штрафной в центральной зоне заработали футболисты "Гётеборга", но и новый заброс от Вендта получился не сложным для обороны хозяев.

Траоре с нарушением правил встречает Бангсбо неподалеку от своей штрафной, здесь уже позиция вполне ударная - 29 метров до ворот, мяч напротив правой штанги.

Нет, не самым опасным получился этот штрафной в исполнении "Гётеборга", мяч пришел точно в руки Абрахамссону.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГУСТАФ НОРЛИН! Берг после заброса Вендта грудью скидывает мяч на Норлина, тот врывается в штрафную с левого края и наносит точный удар в дальний нижний угол!

Свой первый гол в текущем чемпионате забивает Норлин, хотя в прошлом сезоне у него было 10+6.

Штрафной с левого фланга исполняют хозяева поля, один из игроков "Гётеборга" срезает мяч в собственные ворота, но Дальберг реагирует и отбивает снаряд!

Сонко приближается к штрафной соперника с правого фланга и исполняет подачу на дальнюю штангу, где защитник был на мяче первым, отправив его за лицевую.

С углового последовала подача на дальнюю штангу, там усилия Ховланда привел к еще одному корнеру. Впрочем, и подача с другого фланга цели не достигла.

28' Через левый фланг атакует "Хеккен", Хансен исполняет навес в чужую штрафную, однако Траоре не удается добраться до мяча.

27' Густафссон после короткого розыгрыша штрафного исполняет заброс к чужим воротам, однако Дальберг в высоком прыжке забирает мяч в руки.

26' Приходится "Гётеборгу" всей командой работать в обороне, и даже Берг замечен в черновой работе, с фолом экс-игрок "Краснодара" остановил соперника.

25' Опять хозяева пытаются сыграть через фланг Сонко, но в этот раз Рюгор исполнил чересчур сильный пас, Момоду был не в силах оставить мяч в поле.

24' Быструю вертикальную атаку удается провести "Хеккену", Сонко с правого фланга простреливал в центр, однако оборона "Гётеборга" обстановку разрядила.

22' Угловой на левом фланге хозяева поля разыграли, Ромео получил мяч перед штрафной, но пробить по воротам ему не позволили.

20' Рискованно под прессингом действуют оборона и вратарь "Хеккена", но в итоге из этого рождается опасная атака, которую завершил Ромео ударом с близкого расстояния - Дальберг спас свои ворота!

19' Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, мяч был закручен к линии вратарской, однако верховая борьба осталась за игроками "Хеккена".

17' Хорошее настроение у желто-черной части Гётеборга, на одном из секторов даже есть следы пиротехники.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛАРС ЛАРСЕН!

Ларсен, Ромео и Сонко доставили мяч до штрафной, последний исполнил передачу на радиус на Ларса, который в касание отправил снаряд под левую штангу!

15' Заброс из глубины поля исполняет один из игроков "Хеккена", однако в этом моменте из ворот своевременно выходит Дальберг.

14' Первый угловой в сегодняшнем матче исполнили хозяева поля, однако с навесом Ларсена с левого фланга оборона "Гётеборга" справилась. Дальше Сонко по дуге направил мяч в руки Дальбергу.

13' Сонко с правого фланга исполняет не самый удобный пас на Траоре, лучший бомбардир чемпионата не смог обработать мяч. Владение команда сохранила, но острота была утрачена.

12' Две трети игрового времени мячом на старте матча владеют хозяева, однако моменты гостей пока были более опасными.

11' Отметим, что команды играют на одном стадионе и представляют один город, так что наш матч имеет статус принципиального. В прошлом сезоне "Гётеборг" нанес одно из двух поражений "Хеккену", победив в гостевой встрече 0:2, а вот в предпоследнем туре чемпион взял убедительный реванш - 0:4.

10' Практически без центра поля проходит игра, теперь уже "Хеккен" атакует, однако сразу два удара игроков команды хозяев оказались заблокированы.

9' Хаген получает мяч на радиусе штрафной от Берга и наносит классный обводящий удар, однако Абрахамссон вытянулся в струнку и вытащил снаряд!

8' Еще одну атаку проводит "Хеккен", завершается она попыткой Густафссона с линии штрафной - Дальберг накрывает мяч. В ответной атаке гости простреливали с правого фланга, но это получилось безадресно.

7' "Гётеборг" пока располагается внизу турнирной таблицы, после четырех поражений на старте у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, правда, всего с одной победой. 6:0 в игре с "Дегерфорсом" позволяют одному из аутсайдеров иметь положительную разницу мячей.

6' А вот сейчас уже было опаснее - Сонко вошел в штрафную, убрал мяч под левую и метров с 12 пробил в ближний угол, но Дальберг отбил снаряд!

5' Фридрикссон получает мяч у правого угла и сильно простреливает, снаряд после рикошета приходит к Ларсену, которому не удается нанести толковый удар.

4' Отставание "Хеккена" от дуэта лидеров "Эльфсборга" и "Мальмё" по итогам трети турнирной дистанции составляет 6 очков, надо чемпиону выходить из небольшого кризиса.

3' Между тем, первый острый момент у нас создают номинальные гости - наш старвый знакомый Берг обыгрался с Хагеном и пробил из пределов штрафной, однако Абрахамссон спас свои ворота!

2' Действующий чемпион Швеции "Хеккен" за весь прошлый чемпионат проиграл лишь дважды, а в десяти турах нынешнего сезона у команды Пера-Матиаса Хогмо уже три неудачи.