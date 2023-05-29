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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Хеккен
2:1
Второй тайм: 54'
Гётеборг
0'
1:0
16' Гол
Ларсен Ларс Олден
1:1
34' Гол
Норлин Густаф
45' Желтая карточка
Ховланд Эвен
2:1
48' Гол
Рюгор Миккель

Ход матча

16'
Ларсен Ларс Олден
(Сонко Момоду)
1:0
34'
1:1
Норлин Густаф
(Берг Маркус)
45'
Ховланд Эвен
 
46'
Сандберг Симон
Хансен Кристоффер Лунн
 
48'
Рюгор Миккель
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 115
Хеккен 50.4% (58)
X 24.3% (28)
Гётеборг 25.2% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Гётеборг
6.30
5.20
6.80
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
23
Сонко
Момоду
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
21
Карлен
Адам
16
Карлстранд
Линус
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
Хеккен
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Гётеборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:4
А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
К
3:1
КШ
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.71

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.43

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 9 (3) 0.82
Ларсен Ларс Олден 5 0.45
Рюгор Миккель 3 0.27
Ховланд Эвен 3 0.27
Ромео Аман 2 0.18
Садик Ибраим 2 0.18
Удденес Оскар 1 0.09
Сонко Момоду 1 0.09
Сандберг Симон 1 0.09
Густафссон Самуэль 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.4
Берг Маркус 3 (1) 0.3
Хаген Элиас 1 0.1
Норлин Густаф 1 0.1
Вендт Оскар 1 0.1
Свенссон Густаф 1 0.1
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Ромео Аман 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Гасем Алай 1 0

Результаты матчей

Хеккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
9
Хеккен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

17
3
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
18%
2
67%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
33%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1

Результаты матчей

Хеккен
Гётеборг

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
4
1
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
2
7
5
5
2.5
1
8
3
7
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8
1
9
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 2:1 11 7 1 3 27 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 1:0 10 4 0 6 8 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 0:1 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Дегерфорс
 1:1 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 1:2 10 1 4 5 11 - 11 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 1:1 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 2:1 6 5 0 1 19 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 1:1 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 0:1 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 1:2 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 2:1 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 1:0 5 2 0 3 4 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Гётеборг
 1:2 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Варберг БоИС
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Хаммарбю
 0:1 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 1:1 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! БЕНИ ТРАОРЕ!
  • Офсайд
    53'
    Через левый фланг проводит свою атаку команда в бело-синих цветах, однако Вендт забирается в небольшой офсайд.
  • 52'
    Позиционно атакует в эти минуты "Хеккен", долгое время контролируя мяч на подступах к штрафной, закончилась эта акция дальним ударом Рюгора, которому сильно не хватило точности.
  • Офсайд
    50'
    Нашлась работа для одного из помощников главного арбитра, офсайд зафиксирован у Ромео на левом фланге атаки.
  • 49'
    Неплохая результативность в сегодняшнем матче, далеко не всегда дерби Гётеборга оказываются верховыми.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! МИККЕЛЬ РЮГОР!
    Первый же подход хозяев оказывается удачным! Защитники "Гетёборга" прервали проникающий пас Ромео, однако мяч отскочил на набежавшего Рюгора, который в касание с 13 метров расстрелял цель!
  • 47'
    В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, повышенную передачу с первых минут никто не собирается включать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Замена у хозяев - Симон Сандберг появляется на поле вместо Кристоффера Хансена.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Успевают гости создать еще один острый момент! Норлин пробивал из пределов штрафной, Абрахамссон отбил мяч перед собой, а Берга на добивании опередил соперник!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Гранит Македончи к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    45'
    Ховланд в подкате выбивает мяч за боковую, но при этом срубает соперника, вот и первое предупреждение у нас.
  • Угловой
    44'
    Теперь пришла очередь "Гётеборга" исполнить угловой, однако "стандарты" пока не клеются ни у одной из команд.
  • Фол, нарушение
    42'
    Пока не спешит с карточками главный арбитр встречи, хотя фол Ларсена можно было расценить как срыв перспективной атаки.
  • 41'
    Явно за "Хеккеном" остаются последние минуты тайма, желают хозяева сегодняшнего матча уйти на перерыв лидерами.
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    • Угловой
      40'
      С углового последовала подача на дальнюю штангу, там усилия Ховланда привел к еще одному корнеру. Впрочем, и подача с другого фланга цели не достигла.
    • 39'
      Сонко приближается к штрафной соперника с правого фланга и исполняет подачу на дальнюю штангу, где защитник был на мяче первым, отправив его за лицевую.
    • Опасный момент
      37'
      Штрафной с левого фланга исполняют хозяева поля, один из игроков "Гётеборга" срезает мяч в собственные ворота, но Дальберг реагирует и отбивает снаряд!
    • 35'
      Свой первый гол в текущем чемпионате забивает Норлин, хотя в прошлом сезоне у него было 10+6.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГУСТАФ НОРЛИН!
      Берг после заброса Вендта грудью скидывает мяч на Норлина, тот врывается в штрафную с левого края и наносит точный удар в дальний нижний угол!
    • 33'
      Нет, не самым опасным получился этот штрафной в исполнении "Гётеборга", мяч пришел точно в руки Абрахамссону.
    • Фол, нарушение
      32'
      Траоре с нарушением правил встречает Бангсбо неподалеку от своей штрафной, здесь уже позиция вполне ударная - 29 метров до ворот, мяч напротив правой штанги.
    • 31'
      Теперь штрафной в центральной зоне заработали футболисты "Гётеборга", но и новый заброс от Вендта получился не сложным для обороны хозяев.
    • 30'
      Вендт со штрафного исполнил подачу к 11-метровой отметке, но внимательно сыграл на втором этаже один из игроков "Хеккена". Массированное наступление "Гетёборга" включило в себя еще несколько забросов в штрафную, но без ударов.
    • Фол, нарушение
      29'
      Фридрикссон с фолом останавливает прорыв Норлина по флангу, такими темпами недалеко и до желтых карточек.
    • 28'
      Через левый фланг атакует "Хеккен", Хансен исполняет навес в чужую штрафную, однако Траоре не удается добраться до мяча.
    • 27'
      Густафссон после короткого розыгрыша штрафного исполняет заброс к чужим воротам, однако Дальберг в высоком прыжке забирает мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Приходится "Гётеборгу" всей командой работать в обороне, и даже Берг замечен в черновой работе, с фолом экс-игрок "Краснодара" остановил соперника.
    • 25'
      Опять хозяева пытаются сыграть через фланг Сонко, но в этот раз Рюгор исполнил чересчур сильный пас, Момоду был не в силах оставить мяч в поле.
    • 24'
      Быструю вертикальную атаку удается провести "Хеккену", Сонко с правого фланга простреливал в центр, однако оборона "Гётеборга" обстановку разрядила.
    • 22'
      Угловой на левом фланге хозяева поля разыграли, Ромео получил мяч перед штрафной, но пробить по воротам ему не позволили.
    • Опасный момент
      20'
      Рискованно под прессингом действуют оборона и вратарь "Хеккена", но в итоге из этого рождается опасная атака, которую завершил Ромео ударом с близкого расстояния - Дальберг спас свои ворота!
    • Угловой
      19'
      Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, мяч был закручен к линии вратарской, однако верховая борьба осталась за игроками "Хеккена".
    • 17'
      Хорошее настроение у желто-черной части Гётеборга, на одном из секторов даже есть следы пиротехники.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛАРС ЛАРСЕН!
      Ларсен, Ромео и Сонко доставили мяч до штрафной, последний исполнил передачу на радиус на Ларса, который в касание отправил снаряд под левую штангу!
    • 15'
      Заброс из глубины поля исполняет один из игроков "Хеккена", однако в этом моменте из ворот своевременно выходит Дальберг.
    • Угловой
      14'
      Первый угловой в сегодняшнем матче исполнили хозяева поля, однако с навесом Ларсена с левого фланга оборона "Гётеборга" справилась. Дальше Сонко по дуге направил мяч в руки Дальбергу.
    • 13'
      Сонко с правого фланга исполняет не самый удобный пас на Траоре, лучший бомбардир чемпионата не смог обработать мяч. Владение команда сохранила, но острота была утрачена.
    • 12'
      Две трети игрового времени мячом на старте матча владеют хозяева, однако моменты гостей пока были более опасными.
    • 11'
      Отметим, что команды играют на одном стадионе и представляют один город, так что наш матч имеет статус принципиального. В прошлом сезоне "Гётеборг" нанес одно из двух поражений "Хеккену", победив в гостевой встрече 0:2, а вот в предпоследнем туре чемпион взял убедительный реванш - 0:4.
    • 10'
      Практически без центра поля проходит игра, теперь уже "Хеккен" атакует, однако сразу два удара игроков команды хозяев оказались заблокированы.
    • Опасный момент
      9'
      Хаген получает мяч на радиусе штрафной от Берга и наносит классный обводящий удар, однако Абрахамссон вытянулся в струнку и вытащил снаряд!
    • 8'
      Еще одну атаку проводит "Хеккен", завершается она попыткой Густафссона с линии штрафной - Дальберг накрывает мяч. В ответной атаке гости простреливали с правого фланга, но это получилось безадресно.
    • 7'
      "Гётеборг" пока располагается внизу турнирной таблицы, после четырех поражений на старте у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, правда, всего с одной победой. 6:0 в игре с "Дегерфорсом" позволяют одному из аутсайдеров иметь положительную разницу мячей.
    • Опасный момент
      6'
      А вот сейчас уже было опаснее - Сонко вошел в штрафную, убрал мяч под левую и метров с 12 пробил в ближний угол, но Дальберг отбил снаряд!
    • 5'
      Фридрикссон получает мяч у правого угла и сильно простреливает, снаряд после рикошета приходит к Ларсену, которому не удается нанести толковый удар.
    • 4'
      Отставание "Хеккена" от дуэта лидеров "Эльфсборга" и "Мальмё" по итогам трети турнирной дистанции составляет 6 очков, надо чемпиону выходить из небольшого кризиса.
    • Опасный момент
      3'
      Между тем, первый острый момент у нас создают номинальные гости - наш старвый знакомый Берг обыгрался с Хагеном и пробил из пределов штрафной, однако Абрахамссон спас свои ворота!
    • 2'
      Действующий чемпион Швеции "Хеккен" за весь прошлый чемпионат проиграл лишь дважды, а в десяти турах нынешнего сезона у команды Пера-Матиаса Хогмо уже три неудачи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 10-го тура чемпионата Швеции "Хеккен" принимает "Гетеборг". Текстовую трансляцию проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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      • Прогнозы 115
      Хеккен 50.4% (58)
      X 24.3% (28)
      Гётеборг 25.2% (29)
      Все прогнозы
      Лучшие коэффициенты
      Хеккен
      Ничья
      Гётеборг
      6.30
      5.20
      6.80
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Ховланд Эвен получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Берг Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Gustaf Norlin бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Сонко Момоду сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Ларсен Ларс Олден бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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    Где смотреть матч Хеккен 2:1 Гётеборг онлайн

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    Прогнозы на матч Хеккен 2:1 Гётеборг

    Исход игры
    Хеккен
    50.4% (58)
    Ничья
    24.3% (28)
    Гётеборг
    25.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Хеккен
    22.6% (26)
    1:1 Ничья
    21.7% (25)
    1:2 Гётеборг
    17.4% (20)
    1:0 Хеккен
    13% (15)
    3:1 Хеккен
    7.8% (9)
    2:0 Хеккен
    7% (8)
    0:1 Гётеборг
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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